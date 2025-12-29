عملیات اجرایی اورژانس ۱۱۵ «گزدراز» آغاز شد

رضا مقاتلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پایگاه اورژانس ۱۱۵ گزدراز در سال گذشته کلنگ‌زنی شده بود اما به دلایلی، اجرای آن متوقف و بلاتکلیف مانده بود.

وی افزود: همین موضوع باعث بروز نارضایتی‌هایی در میان مردم دهستان کبگان شده بود، چرا که اجرای این پروژه یکی از نیازهای مهم و مطالبات جدی اهالی منطقه به شمار می‌رفت.

فرماندار دشتی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، موانع اجرایی این پروژه برطرف شده و عملیات آن مجدداً آغاز شده است و تلاش داریم با تزریق اعتبارات لازم، هرچه سریع‌تر این پایگاه تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

مقاتلی تصریح کرد: راه‌اندازی پایگاه اورژانس ۱۱۵ گزدراز نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات فوریت‌های پزشکی، کاهش زمان امدادرسانی و افزایش ضریب ایمنی و سلامت مردم دهستان کبگان خواهد داشت.