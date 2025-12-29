فعالیت مدارس برخی شهرهای کردستان سه شنبه غیرحضوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان پیرو اطلاعیه ستادهای مدیریت بحران فرمانداری‌ها آخرین وضعیت مدارس استان را در سطح شهرستان‌ها، نواحی و مناطق در روز سه شنبه نهم دی ماه ۱۴۰۴ به شرح ذیل اعلام می‌دارد؛

شهرستان بانه: کلیه مدارس دولتی و غیر دولتی در تمامی دوره‌های تحصیلی و کودکستان‌های سطح شهر و روستا در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد خواهد بود.

شهرستان سقز: کلیه مدارس دولتی و غیر دولتی در تمامی دوره‌های تحصیلی و کودکستان‌های سطح شهر و روستا در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد خواهد بود.

منطقه زیویه: کلیه مدارس دولتی و غیر دولتی در تمامی دوره‌های تحصیلی و کودکستان‌های سطح شهر و روستا در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد خواهد بود.

شهرستان دیواندره: کلیه مدارس دولتی و غیر دولتی در تمامی دوره‌های تحصیلی و کودکستان‌های سطح شهر و روستا در نوبت صبح به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد خواهد بود

شهرستان بیجار: هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

شهرستان سنندج نواحی یک و دو: هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

منطقه کلاترزان: هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

شهرستان سروآباد: هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

شهرستان مریوان: کلیه مدارس دولتی و غیر دولتی در تمامی دوره‌های تحصیلی و کودکستان‌های سطح شهر و روستا در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد خواهد بود.

شهرستان کامیاران: کلیه مدارس دولتی و غیر دولتی در تمامی دوره‌های تحصیلی و کودکستان‌های سطح شهر و روستا در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد خواهد بود.

منطقه موچش: کلیه مدارس دولتی و غیر دولتی در تمامی دوره‌های تحصیلی و کودکستان‌های سطح شهر و روستا در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد خواهد بود.

شهرستان قروه: فعلاً تصمیمی اتخاذ نشده است.

منطقه کرانی: هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

منطقه سریش آباد: فعلاً تصمیمی اتخاذ نشده است.

شهرستان دهگلان: هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

گفتنی است؛ فرایند آموزش دانش آموزان ارجمند مطابق زمانبندی تعیین شده توسط خود مدارس از طریق شبکه دانش آموزی شاد در جریان خواهد بود.

آزمون‌های نهایی فردا بدون هیچ تغییری برگزار خواهد شد.

مدیران محترم مدارس با هماهنگی مدیریت‌ها و ادارات شهرستانها، نواحی و مناطق خود در زمان مناسب تا پایان دی ماه امتحانات داخلی فردا را در صورت غیر حضوری شدن مدارس دوره متوسطه اول و دوم برنامه ریزی و برگزار نمایند.