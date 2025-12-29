به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اظهار کرد: عصر دوشنبه حادثه برخورد دو دستگاه خودروی پراید در محور کلاله به مراوه‌تپه و در ورودی اصلی شهر فراغی رخ داد.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان افزود: مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) هلال احمر استان بلافاصله با دریافت گزارش از پایگاه امداد و نجات قرجه، یک تیم امدادی شامل دو نیرو با یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام کرد.

وی گفت: از مجموع پنج مصدوم، دو نفر توسط تیم هلال احمر و سه نفر نیز توسط عوامل اورژانس برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان رسول اکرم شهر کلاله انتقال یافتند.