عابر پیاده در برخورد با نیسان در محور بردسکن به سبزوار جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر محمدزاده اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر یک مورد حادثه رانندگی در ابتدای محور بردسکن به سبزوار بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

فرمانده انتظامی سبزوار بیان کرد: با حضور مأموران در محل و در بررسی‌های اولیه مشخص شد یک دستگاه خودروی نیسان به دلایل نامعلومی با یک نفر عابر پیاده برخورد کرده است.

وی افزود: در این حادثه متأسفانه عابر که خانمی ۵۲ ساله بوده به علت شدت جراحات وارده در صحنه فوت و علت این حادثه رانندگی از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.