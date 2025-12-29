مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی و سالگرد شهادت حاج قاسم در جوانرود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی و سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی عصر دوشنبه با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان و جمعی از فرماندهان نظامی در حسینیه شهدای تیپ تکاور انصارالرسول (ص) شهرستان جوانرود برگزار شد.

در این مراسم، سردار محسن کریمی فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف، با تشریح ابعاد حماسه ۹ دی اظهار کرد: نهم دی، روزی ویژه و تجلی قدرت الهی و حرکتی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی است که نشان‌دهنده بصیرت و حضور آگاهانه مردم در دفاع از نظام و ولایت است.

وی افزود: حماسه ۹ دی، جلوه‌ای از شکوه معرفتی و جهادی ملت ایران در پاسداری از ولایت فقیه به شمار می‌رود و بیانگر پیوند عمیق مردم با ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

فرمانده قرارگاه نجف اشرف با تأکید بر لزوم صیانت از ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: اعتقادات دینی، رهبری انقلاب و حضور مردم، مؤلفه‌های اصلی قدرت جمهوری اسلامی ایران هستند که همواره دشمنان را ناکام گذاشته‌اند.

سردار کریمی خاطرنشان کرد: امروز دشمن با توطئه‌ها و ترفندهای مختلف از جمله کمرنگ کردن معنویت، ایجاد غفلت نسبت به دستاوردهای انقلاب و دامن زدن به اختلافات، به دنبال ضربه زدن به ایران اسلامی است که در این شرایط، بصیرت و هوشیاری مردم بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.

وی تأکید کرد: تا زمانی که ملت ایران با وحدت، همدلی و حرکت در مسیر ولایت گام بردارد، هیچ آسیبی متوجه کشور نخواهد شد.

در ادامه این مراسم، فرمانده تیپ تکاور انصارالرسول (ص) جوانرود نیز با گرامیداشت حماسه ۹ دی گفت: این روز، نماد بصیرت، وفاداری به ولایت و میثاق دوباره مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی و روزی ماندگار در تاریخ ایران اسلامی است.