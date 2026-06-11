تحقق بیش از ۱۰۱ درصدی تعهدات اشتغال در تنگستان

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی پنجشنبه شب در نشست کارگروه اشتغال شهرستان تنگستان با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری استانداری بوشهر و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و رؤسای بانک‌های عامل ،ضمن ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ شهرستان در حوزه اشتغال، اظهار کرد: با تلاش و همت مجموعه کارگروه، تنگستان موفق شد با تحقق بیش از ۱۰۱ درصدی تعهدات اشتغال موجب کسب رتبه دوم شهرستان در سطح استان شده است.



فرماندار تنگستان با اشاره به موفقیت‌های حوزه تأمین مالی افزود: این شهرستان با تحقق بیش از ۹۹ درصدی در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی، رتبه نخست استان را در جذب منابع و پرداخت تسهیلات به خود اختصاص داده است که در همین راستا از تعامل سازنده بانک‌های عامل تقدیر می‌شود.

سلیمانی همچنین با اشاره به ابتکار عمل این شهرستان در تشکیل گروه‌های خرد مالی، بیان کرد: با وجود محدودیت در صنایع بزرگ، شهرستان تنگستان از ظرفیت‌های بالقوه بالایی در حوزه صنایع خرد برخوردار است که با برنامه‌ریزی دقیق، می‌توان از این ظرفیت‌ها برای تقویت بسترهای اشتغال بهره برد.



سلیمانی در پایان ضمن تأکید بر اینکه خدمت به مردم و جلب رضایتمندی آنان افتخاری برای خادمان نظام جمهوری اسلامی است، از دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها خواست تا با حفظ همین رویکرد و روحیه خدمت‌گزاری، برنامه‌های سال جدید را با جدیت و دقت پیش ببرند.



در پایان این نشست، با اهدای لوح تقدیر، از عملکرد موفق دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در تحقق اهداف اشتغال سال ۱۴۰۴ تجلیل شد.

