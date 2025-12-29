  1. استانها
ریزش سقف منزل مسکونی در روستای عباس‌آباد جان کودک ۸ ساله را گرفت

ریزش سقف منزل مسکونی در روستای عباس‌آباد جان کودک ۸ ساله را گرفت

اصفهان-رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان ریزش سقف منزل مسکونی در روستای عباس‌آباد از توابع برآن جنوبی، عصر دوشنبه بر اثر بارندگی‌های اخیر، منجر به فوت یک کودک ۸ ساله و مصدومیت نوزاد ۱۱ ماهه شد.

علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه در ساعت ۱۸:۱۰ روز دوشنبه ۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ رخ داد و بلافاصله پس از اعلام گزارش، کد اعزامی ۲۱۸۳ به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: متأسفانه در پی این حادثه، یک پسر ۸ ساله به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و یک نوزاد پسر ۱۱ ماهه نیز دچار مصدومیت شد.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه نوزاد مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه درمان به بیمارستان فارابی منتقل شده است، تأکید کرد: فرسودگی منازل خشتی و قدیمی در کنار بارندگی‌های اخیر، خطر بروز چنین حوادثی را افزایش می‌دهد و ضروری است ساکنان این منازل نسبت به ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی آن‌ها اقدام کن

