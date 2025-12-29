انتصاب سرپرست فرمانداری ویژه مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، طی حکمی ظفر محمدی را با حفظ سمت، به عنوان سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان مراغه منصوب کرد.

پیش از این، مرحوم امین امینیان عهده‌دار مسئولیت فرمانداری ویژه مراغه بودند.