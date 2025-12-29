  1. استانها
۸ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۱۸

انتصاب سرپرست فرمانداری ویژه مراغه

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی طی حکمی ظفر محمدی را با حفظ سمت، به عنوان سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان مراغه منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، طی حکمی ظفر محمدی را با حفظ سمت، به عنوان سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان مراغه منصوب کرد.

پیش از این، مرحوم امین امینیان عهده‌دار مسئولیت فرمانداری ویژه مراغه بودند.

