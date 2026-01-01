سرمست: باید از شأن پزشکان و حقوق بیماران همزمان صیانت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز پنجشنبه در آئین اهدای احکام دادیاران انتظامی نظام پزشکی آذربایجان شرقی اظهار کرد: سلامت در کنار امنیت، از نعمت‌های مجهول الهی است که دوام، قوام و وفاق اجتماعی بر پایه آن شکل می‌گیرد و همه ما در قبال صیانت از آن مسئولیت و رسالت مشترک داریم.

وی با بیان اینکه «دولت برای کارهای کوچک بزرگ و برای کارهای بزرگ کوچک است»، افزود: تأمین سلامت یکی از مأموریت‌های بزرگ حاکمیتی است که تنها با حضور فعال همه اجزای نظام سلامت، از جمله جامعه پزشکی، نظام پزشکی، نهادهای نظارتی و قضائی و همچنین مشارکت اجتماعی، به نتیجه می‌رسد.

استاندار آذربایجان شرقی نقش نظام پزشکی را دوگانه دانست و تصریح کرد: نظام پزشکی به عنوان یک تشکل صنفی و تخصصی، هم مسئول حفظ شأن و منزلت حرفه پزشکی و ارتقای کیفیت خدمات سلامت است و هم وظیفه حمایت از حقوق بیماران و پیشگیری از مداخلات غیرحرفه‌ای را بر عهده دارد.

سرمست با اشاره به نقش محوری دادیاران انتظامی نظام پزشکی گفت: دادیاران انتظامی در تحقق عدالت حرفه‌ای نقش کلیدی دارند و با ایجاد تعادل میان حقوق بیمار و پزشک، از یک سو امنیت شغلی و حیثیت حرفه‌ای پزشکان و از سوی دیگر حقوق بیماران را صیانت می‌کنند؛ امری که زمینه ساز اعتماد عمومی و اعتدال اجتماعی است.

وی اخلاق پزشکی را ستون اصلی اعتماد اجتماعی دانست و افزود: نقش دادیاران انتظامی صرفاً نظارتی نیست، بلکه وظیفه ترویج اخلاق حرفه‌ای و فرهنگ سازی در نظام سلامت را نیز بر عهده دارند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به شرایط اجتماعی و روانی جامعه اظهار کرد: در فضای عمومی، نوعی احساس نابرابری میان جامعه پزشکی، پرستاران و بیماران شکل گرفته که حتی اگر بخشی از آن واقعی نباشد، همین احساس می‌تواند نیمی از واقعیت نابرابری را بسازد و مدیریت آن از وظایف حاکمیت است.

سرمست تأکید کرد: دولت و حاکمیت علاوه بر تأمین امنیت فیزیکی، مسئول ایجاد و حفظ امنیت ذهنی و روانی جامعه نیز هستند، در حالی که بخشی از این امنیت روانی و تصویر ذهنی که از پزشکان و کارکرد آنها در تأمین سلامت مردم وجود دارد، به دلیل بازنمایی‌های نادرست و بعضاً وارونه در فضای مجازی دچار خدشه می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از اولویت‌های مدیریت استان، قدردانی از جامعه پزشکی و انتقال این پیام به جامعه است که پزشکان استان با تعهد، اخلاق حرفه‌ای و رعایت عدالت در مسیر تأمین سلامت مردم تلاش می‌کنند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تعامل مثبت دستگاه‌های قضائی و نظارتی استان گفت: در مواجهه با جوسازی‌ها، فشارهای رسانه‌ای و حملات ناجوانمردانه، ضمن پایبندی به شفافیت و الزامات رسانه‌ای، همواره رویکرد شورای تأمین استان نگاه متعادل و عدالت محور به ارکان نظام سلامت بوده است.

سرمست بر ضرورت هم‌افزایی میان جامعه پزشکی، دادیاران انتظامی و مدیریت استان تأکید کرد و افزود: در کنار مطالبات صنفی جامعه پزشکی، فراهم سازی زیرساخت‌های لازم در حوزه سلامت، به ویژه در سطح شمال غرب کشور، از اولویت‌های جدی مدیریت استان است.

وی به نقش خیرین سلامت اشاره کرد و گفت: مشارکت خیرین در پروژه‌هایی نظیر بیمارستان جامع سرطان، ظرفیت ارزشمندی برای ارتقای خدمات سلامت در استان است و تکمیل و بهره برداری از این بیمارستان می‌تواند نقش مهمی در خدمت رسانی به مردم شمال غرب کشور داشته باشد.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت استان بر تعامل سازنده با تشکل‌های صنفی و تخصصی، از جمله نظام پزشکی، تأکید دارد و این تشکل‌ها علاوه بر پیگیری مطالبات حرفه‌ای، به عنوان یکی از ارکان تصمیم سازی استان نقش آفرینی می‌کنند و امیدواریم با همفکری و همکاری متقابل، اهداف توسعه‌ای استان در حوزه سلامت با موفقیت محقق شود