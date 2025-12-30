مشکل بلاتکلیفی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی حل شود

حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی؛ امام جمعه پارس آباد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بحث اشتغال جوانان در کشور و به ویژه پارس آباد یکی از مهمترین مسائل است، زیرا در این منطقه بالغ بر ۷-۸ هزار نفر بیکار وجود دارد که باید برای وضعیت اشتغال و بکارگیری آنان تدابیری اندیشیده شود.
وی ضمن اشاره به اینکه برخی ادارات آزمونهای استخدامی برگزار کردهاند اما همه پذیرفته شدگان برای کار دعوت نشدهاند افزود: در آزمونهای استخدامی از جمله منابع آب که در طی یکسال اخیر برگزار شده است از میان پذیرفته شدگان تنها برخی دعوت به کار شدهاند و مابقی کماکان بلاتکلیف ماندهاند.
وی افزود: اما این در حالی است که در برخی اخبار ضد و نقیض شنیده میشود که برخی افراد خارج از چارچوب آزمون استخدامی به کار گیری میشوند که این مهم خارج از عدالت است و موجب نارضایتی و گلایهمندی جوانان و خانوادههای آنان شده است.
امام جمعه پارس آباد اردبیل گفت: هر ارگان و یا سازمانی که به نیرویی نیاز دارد و آزمونی برگزار میکند باید بر اساس همان آزمون، نیروها را بکارگیری نماید و خارج از چارچوب و ضوابط عمل نکند.
حجت الاسلام باقری بنابی در بخش دیگری از صحبتهایش به وجود برخی شرکتهای خصوصی و دولتی در پارس آباد نیز اشاره و اظهار کرد: شرکتهای کشت وصنعت مغان و… در این منطقه وجود دارند و تمامی این شرکتها نیز استخدامهای بی ضابطهای داشتهاند که به نارضایتیها دامن زده است.
وی افزود: این قبیل اقدامات، رفتارها و استخدامهای گزینشی و رابطهای موجب شده است تا مردم نسبت به نظام و دولت بدبین شوند
خطیب جمعه پارس آباد اردبیل همچنین با تاکید بر رعایت تمامی جوانب برای جذب نیرو، گفت: جذب نیرو در این شرکتها، سایر ادارات و ارگانها باید بر اساس تخصص، شایسته سالاری و رشتههای تحصیلی مرتبط با مشاغل صورت گیرد. نه اینکه تنها برخی افراد برای پشت میز نشینی و اشغال فضایی از ادارات و شرکتها استخدام شوند.
وی گفت: زیرا این قبیل استخدامها اول ضربه به اقتصاد و چرخه آن اداره و شرکت است و دوم خیانت به آن جوان تحصیل کرده و متخصصی است که در بیرون از گود ایستاده است و منتظر فرصت جذب میباشد تا بکار گرفته شود تا بتواند برای استان و کشور خود مفید واقع شود.
