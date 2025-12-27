محمدیان: اعتکاف؛ زندگی با قرآن و تقویت استقامت و مقاومت است

حجت الاسلام غفور محمدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مراسم معنوی اعتکاف امسال با محوریت زندگی بر اساس آیه‌های قرآن و تأکید بر آموزه‌های استقامت و مقاومت برگزار می‌شود؛ رویکردی که از دستاوردهای انقلاب اسلامی نشأت گرفته و مقام معظم رهبری بارها بر آن تأکید کرده‌اند.

وی اعتکاف را فرصتی برای توبه و بازگشت به مسیر معنویت دانست و افزود: این سنت اسلامی از مهم‌ترین راه‌های حرکت به سوی کمال روحی است. اعتکاف نه تنها در زمینه خودسازی و تهذیب نفس مؤثر است، بلکه نتایج روحی و معنوی گسترده‌ای برای فرد و جامعه به همراه دارد.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان پارس آباد با اشاره به اینکه مراسم اعتکاف در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ دی ماه در شهرستان پارس آباد برگزار می‌شود، عنوان کرد: مسجد جامع برای حضور معتکفان آقا و مسجد محمد رسول الله برای خانم‌های معتکف و مسجد امام علی (ع) برای دانش آموزان پسر و مسجد امام خمینی (ره) هم برای معتکفین دانش آموزان دختر آماده شده است.

حجت‌الاسلام محمدیان با اشاره به اینکه اعتکاف پارس‌آباد با حضور بیش از هزار نفر برگزار می‌شود، ادامه داد: در بخش اسلام آباد مسجد جامع و مسجد امام حسین (ع) به ترتیب معتکفین برادران و خواهران و در بخش مغانسر نیز مسجد عباسیه و مسجد جامع برای مراسم معنوی اعتکاف آماده شده است.