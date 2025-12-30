مقاومت همیشه زنده است؛ خروش مردم دیار علویان

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: در ۹ دی‌ماه سال ۱۳۸۸، مردم ایران با حضور گسترده و باشکوه خود در خیابان‌ها، اراده و همبستگی ملی خود را در برابر فتنه‌گران نشان دادند.

این روز به‌عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی ایران شناخته می‌شود، و در این میان مردم استان مازندران با حضور پرشور خود در این مراسم، حماسه‌ای عظیم و به یادماندنی خلق کردند.

حضور گسترده مردم مازندران در ۹ دی

در روز ۹ دی ۱۳۸۸، مردم مازندران از شهرهای مختلف استان، با انگیزه‌ای قوی و اراده‌ای راسخ به میدان آمدند تا از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه دفاع کنند. مردم این استان، همچون دیگر نقاط کشور، با تجمعات بزرگ و راهپیمایی‌های باشکوه، حمایت خود را از نظام اسلامی و مقام معظم رهبری اعلام کردند.

محمد علی باقری استاد دانشگاه در مازندران درباره دلایل حضور مردم مازندران و دفاع از ارزشهای اسلامی گفت: در سال ۸۸ فضای کشور تحت تأثیر ناآرامی‌ها و تشنج‌هایی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته بود و فتنه‌گران و برخی از شخصیت‌ها تلاش می‌کردند تا از اعتراضات مردم برای بی‌ثبات کردن کشور استفاده کنند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اما مردم مازندران، که همواره مردمی آگاه و وفادار به انقلاب و رهبری بوده‌اند و در پاسخ به این بحران، به‌صورت گسترده و با شور و اشتیاق به میدان آمدند.

وی تصریح کرد: حضور مردم در این روز، نه تنها به‌عنوان یک حرکت ضد فتنه، بلکه به‌عنوان نمادی از وفاداری به اصول انقلاب اسلامی، بی‌تفاوتی نسبت به توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنان داخلی و خارجی بود.

پیام‌های حماسه ۹ دی از دیدگاه مردم مازندران

مردم مازندران در این حماسه با شعارهای مرگ بر فتنه‌گر» به خیابان‌ها آمدند و بر عزم خود برای حمایت از ولایت فقیه و نظام اسلامی تأکید کردند. آنها با این حضور گسترده خود نشان دادند که هیچ‌گاه از مسیر انقلاب اسلامی و رهبری عظیم‌الشأن امام خامنه‌ای منحرف نخواهند شد.

در این حماسه علاوه بر حضور مردم در شهرهای بزرگ مانند ساری، بابل، آمل، نوشهر و دیگر شهرهای استان، شاهد برپایی نمازهای جمعه و تجمعات مختلفی نیز بودیم که در آن شخصیت‌های برجسته دینی و سیاسی به سخنرانی پرداختند.

یکی از ویژگی‌های خاص این حماسه، حضور اقشار مختلف مردم، از پیر و جوان گرفته تا زنان و مردان بود. آنان با وجود اختلافات جزئی در مسائل سیاسی، در دفاع از انقلاب و مقام رهبری هم‌صدا و متحد بودند.

در حالی که برخی گروه‌ها در تلاش بودند تا اعتراضات خود را به بحران‌های سیاسی تبدیل کنند، مردم مازندران با برگزاری این راهپیمایی‌ها ثابت کردند که هرگونه تلاش برای آسیب به انقلاب اسلامی و مقام رهبری، با شکست روبه‌رو خواهد شد.

حماسه ۹ دی؛ نمادی از وحدت و همبستگی ملی

حجت‌الاسلام علی‌اشرف کجوری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان سوادکوه شمالی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حماسه ۷ دی‌ماه ۱۳۸۸ در شهرستان شیرگاه گفت: مردم شهرستان شیرگاه در تاریخ ۷ دی‌ماه ۱۳۸۸ با بصیرت و آگاهی کامل، نخستین راهپیمایی بصیرتی کشور را در واکنش به فتنه‌گران و تهدیدات داخلی آغاز کردند.

وی افزود: این حرکت، که به عنوان نقطه آغازین یک موج گسترده از بصیرت‌افزایی در سراسر کشور شناخته می‌شود، در حقیقت نمادی از مقاومت مردم شهرستان سوادکوه شمالی در برابر تهدیدات دشمنان داخلی و خارجی بود.

حجت‌الاسلام کجوری افزود: این حرکت حماسی که با هدایت‌های آگاهانه امام جمعه وقت و حضور مردم فهیم شهرستان سوادکوه شمالی شکل گرفت، تنها در این شهرستان محدود نماند، بلکه به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت و در نهایت در ۹ دی‌ماه ۱۳۸۸، با حضور گسترده مردم در تهران، به اوج خود رسید. مردم شهرستان سوادکوه شمالی همواره در تاریخ انقلاب اسلامی و حماسه‌های ملی پیشتاز بوده‌اند و این حرکت نیز یکی از نمونه‌های برجسته آن است.

لزوم همبستگی بین مردم و دولت

وی همچنین بر لزوم همبستگی بیشتر میان مردم و مسئولان تأکید کرد و گفت: اتحاد مردم و مسئولان، به عنوان کلید حل مشکلات و پیشرفت منطقه، امری ضروری است. مردم همیشه در صحنه بوده‌اند و موفقیت‌ها بیشتر به نام آنها ثبت شده است. اما اکنون زمان آن است که مسئولین نیز در کنار مردم قرار بگیرند و به دغدغه‌ها و نیازهای آنان پاسخ دهند. اگر این همبستگی میان مردم و مسئولین برقرار باشد، هیچ مشکلی نمی‌تواند مانع پیشرفت و رشد شهرستان شود.

حجت‌الاسلام کجوری در ادامه افزود: مردم شهرستان سوادکوه شمالی همواره در خط مقدم بوده‌اند و در حماسه‌های بزرگ تاریخی نقشی اساسی ایفا کرده‌اند. در ۷ دی‌ماه ۱۳۸۸، این مردم با حضور پرشور خود در راهپیمایی بصیرتی، بار دیگر نشان دادند که همچنان ادامه‌دهنده راه شهدا هستند. آنها با حضور خود در این حماسه، پرچم اسلام، ولایت و انقلاب را در اهتزاز نگه می‌دارند و ثابت کرده‌اند که هیچگاه از اصول خود دست نخواهند کشید.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان سوادکوه شمالی همچنین به یاد شهدای آن دوران، به ویژه شهیدان حشمت‌الله داوودیان و دوست‌علیزاده، اشاره کرد و گفت: یاد و خاطره شهدای آن روزها همواره در دل مردم شهرستان سوادکوه زنده است. شهیدان حشمت‌الله داوودیان و دوست‌علیزاده در آن دوران با فداکاری‌های خود در راه حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی جانفشانی کردند و یاد آنها همیشه در میان مردم شهرستان گرامی خواهد ماند.

حماسه ۹ دی برای مردم مازندران و دیگر نقاط کشور، نه تنها یک روز برای مقابله با فتنه‌گران، بلکه فرصتی برای نشان دادن قدرت و همبستگی ملی بود. این روز نشان داد که مردم ایران، با هر دیدگاه سیاسی که دارند، همواره در کنار یکدیگر خواهند ایستاد و از انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن دفاع خواهند کرد.

حجت‌الاسلام محمد مهدی شریف تبار، مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران‌نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حفظ و نگهداری خاطرات تاریخی انقلاب اسلامی، تأکید کرد که اگر حافظه تاریخی یک ملت از یاد برود، نسل‌های آینده قادر به درک صحیح و درست از حوادث تأثیرگذار آن دوران نخواهند بود. وی افزود: مردم ایران با ایستادگی و فداکاری‌های بی‌نظیر خود در آن دوران بحرانی، نه تنها از حریم دین و حقانیت جمهوری اسلامی دفاع کردند، بلکه نقش فعال و اثرگذار خود را در تحقق انقلاب اسلامی به اثبات رساندند.

شریف تبار ادامه داد: حفظ این خاطرات و رویدادهای تاریخی، که از افتخارات ملت ایران به شمار می‌آید، برای نسل‌های آینده ضروری است و باید به گونه‌ای حفظ شود که نوجوانان و جوانان درک صحیحی از تاریخ کشورشان داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران همچنین از همه مؤمنین دعوت کرد تا در ایام ویژه این روزهای تاریخی، در برنامه‌های مختلف اعم از مساجد، هیئت‌ها و اجتماعات شهرستانی حضور ویژه داشته باشند و این روزهای بزرگ را گرامی بدارند.

وی افزود: این ایام فرصت مناسبی است تا یاد و خاطره انقلاب اسلامی و مجاهدت‌های مردم در مسیر تحقق جمهوری اسلامی زنده بماند.

حماسه ۹ دی به‌ویژه در استان مازندران، که همواره در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی پیشگام بوده است، تبدیل به نمادی از مقاومت و هوشیاری مردم در برابر تهدیدات داخلی و خارجی شد.