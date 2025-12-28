خروج تدریجی سامانه بارشی فعال در کشور از روز چهارشنبه؛ افت شدید دما

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (یکشنبه، ۷ دی) در اغلب نقاط کشور بارش برف و باران پیشبینی میشود و در استانهای جنوبی نیز وزش باد شدید موقت، رعد و برق و احتمال تگرگ دور از انتظار نیست.
وی افزود: در گردنهها و مناطق کوهستانی کشور نیز احتمال وقوع کولاک برف وجود دارد و رانندگان و مسافران باید تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: فردا (دوشنبه، ۸ دی) به جز استانهای سمنان و اصفهان، بارشها در سایر مناطق کشور تداوم خواهد داشت و روز سهشنبه (۹ دی) نیز به جز نیمه جنوبی استان فارس و نیمه غربی استان هرمزگان، در دیگر نقاط کشور بارش پیشبینی میشود.
ضیائیان تصریح کرد: در روز چهارشنبه (۱۰ دی) بارشها بهصورت پراکنده در نوار شرقی استان خراسان رضوی رخ خواهد داد و پس از آن سامانه بارشی بهتدریج از کشور خارج میشود.
وی گفت: از امروز تا روز سهشنبه (۹ دی)، در نیمه شرقی کشور، دامنههای جنوبی البرز و مناطق مرکزی، وزش باد شدید پیشبینی میشود و در روزهای سهشنبه و چهارشنبه نیز کاهش محسوس دما در اغلب نقاط کشور مورد انتظار است.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان درباره وضعیت جوی پایتخت خاطرنشان کرد: آسمان تهران امروز (۷ دی) نیمهابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات بارش پراکنده و وزش باد رخ میدهد، حداقل دمای تهران ۲ و حداکثر دما ۹ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
