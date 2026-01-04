  1. اقتصاد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از هفته آینده؛ نفوذ هوای سرد به خوزستان

یک کارشناس سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ابتدای هفته آینده خبر داد و گفت: تا روز سه‌شنبه (۱۶ دی) در استان خوزستان هوای نسبتا سردی حاکم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: سامانه بارشی که روز گذشته موجب بارندگی در تهران شده بود، به سمت شرق کشور جابه‌جا شده است.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، امروز (یکشنبه، ۱۴ دی) در برخی مناطق استان خراسان جنوبی و خراسان رضوی بارش برف و باران رخ می‌دهد و در بخش‌هایی از استان کرمان، به‌ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها، رگبارهای پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

اصغری بیان کرد: در استان هرمزگان نیز مشابه شرایط حاکم بر سیستان و بلوچستان، ناپایداری‌های جوی عمدتاً به شکل گرد و خاک خواهد بود و نقاط میناب و رودان جزو مناطق تحت تأثیر این وضعیت جوی خواهند بود.

وی با اشاره به موج بعدی بارش‌ها ادامه داد: از ابتدای هفته آینده باید انتظار نفوذ سامانه بارشی جدید به کشور را داشت و جزئیات هرگونه تغییر در شرایط جوی، به‌صورت دقیق و به‌موقع اطلاع‌رسانی خواهد شد.

این کارشناس سازمان هواشناسی تصریح کرد: در ادامه هفته جاری، در نواحی صنعتی و کلان‌شهرها، از جمله اصفهان و یزد، پدیده آلودگی هوا تشدید می‌شود.

اصغری یادآور شد: همچنین در استان خوزستان، به‌ویژه مناطق شمالی این استان از جمله اندیکا، مسجدسلیمان و لالی، تا روز سه‌شنبه (۱۶ دی) پدیده مه و کاهش دید افقی پیش‌بینی می‌شود و در همین بازه زمانی، شرایط نسبتاً سردی بر این مناطق حاکم خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: درپی این وضعیت جوی، به منظور پیشگیری از خسارات احتمالی، کشاورزانی که محصولات قابل برداشت دارند، ضروری است هرچه سریع‌تر نسبت به جمع‌آوری محصولات و انتقال آن‌ها به انبارهای استاندارد اقدام کنند

زهره آقاجانی

    نظرات

    • IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      6 7
      پاسخ
      حالا هواشناسی دروغ میگه . هوا خوب باشه میگه بارون. هوا بد میگه خوبه.😄😁😁😁 نباید تعطیل باشه میشه برعکس روستا مسجدسلیمان.
    • رضا FR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      19 3
      پاسخ
      هواشناسی رو باید تعطیل کنن... هرچی میگه اشتباه س.

