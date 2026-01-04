ورود سامانه بارشی جدید به کشور از هفته آینده؛ نفوذ هوای سرد به خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: سامانه بارشی که روز گذشته موجب بارندگی در تهران شده بود، به سمت شرق کشور جابهجا شده است.
وی افزود: بر اساس پیشبینیها، امروز (یکشنبه، ۱۴ دی) در برخی مناطق استان خراسان جنوبی و خراسان رضوی بارش برف و باران رخ میدهد و در بخشهایی از استان کرمان، بهویژه در ارتفاعات و دامنهها، رگبارهای پراکنده پیشبینی میشود.
اصغری بیان کرد: در استان هرمزگان نیز مشابه شرایط حاکم بر سیستان و بلوچستان، ناپایداریهای جوی عمدتاً به شکل گرد و خاک خواهد بود و نقاط میناب و رودان جزو مناطق تحت تأثیر این وضعیت جوی خواهند بود.
وی با اشاره به موج بعدی بارشها ادامه داد: از ابتدای هفته آینده باید انتظار نفوذ سامانه بارشی جدید به کشور را داشت و جزئیات هرگونه تغییر در شرایط جوی، بهصورت دقیق و بهموقع اطلاعرسانی خواهد شد.
این کارشناس سازمان هواشناسی تصریح کرد: در ادامه هفته جاری، در نواحی صنعتی و کلانشهرها، از جمله اصفهان و یزد، پدیده آلودگی هوا تشدید میشود.
اصغری یادآور شد: همچنین در استان خوزستان، بهویژه مناطق شمالی این استان از جمله اندیکا، مسجدسلیمان و لالی، تا روز سهشنبه (۱۶ دی) پدیده مه و کاهش دید افقی پیشبینی میشود و در همین بازه زمانی، شرایط نسبتاً سردی بر این مناطق حاکم خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: درپی این وضعیت جوی، به منظور پیشگیری از خسارات احتمالی، کشاورزانی که محصولات قابل برداشت دارند، ضروری است هرچه سریعتر نسبت به جمعآوری محصولات و انتقال آنها به انبارهای استاندارد اقدام کنند
