هوای تهران امروز ابری و نیمه ابری همراه با وزش باد است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ در اوایل وقت سامانه بارشی از شمال شرق کشور خارج میشود، اما در ساعات بعد از ظهر با نفوذ تدریجی زبانههای سامانه بارشی جدید مناطقی از آذربایجان غربی، افزایش ابر و بارش برف آغاز میشود.
در برخی مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و نیز در ارتفاعات زاگرس مرکزی افزایش ابر و بارش برف پیش بینی میشود.
فردا، پنجشنبه ۱۱ دی ماه بعد از کاهش دمای مخصوصی که در کشور رخ داد، در بیشتر مناطق کشور دمای هوا بهطور نسبی افزایش مییابد.
با ورود سامانه بارشی، شمال غرب، غرب، ارتفاعات و دامنههای البرز غربی، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و برخی مناطق زاگرس مرکزی بارش برف، وزش باد و کاهش نسبی دما رخ میدهد.
همچنین با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر در گیلان، مازندران و غرب گلستان، بارش باران، وزش باد و کاهش دما پیش بینی میشود.
شنبه بارش در سواحل دریای خزر، شمال شرق و بهطور پراکنده در برخی مناطق شمال غرب و غرب کشور ادامه خواهد داشت.
یکشنبه با خروج سامانه بارشی از شرق کشور، در ارتفاعات کرمان و برخی مناطق خراسان رضوی و خراسان جنوبی بارش پراکنده برف رخ خواهد داد.
شایان ذکر است. امروز در سیستان و بلوچستان وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک، در شمال غرب کشور در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل نیز گاهی وزش باد شدید رخ میدهد.
پنجشنبه در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، همدان و زنجان، جمعه علاوه بر این مناطق در غرب و مناطق مرکزی کشور، وزش باد شدید پیش بینی میشود.
چهارشنبه و پنجشنبه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان همچنین دریای خزر مواج است.
امروز آسمان تهران قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۴ و کمینه دمای آن به منفی ۶ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
