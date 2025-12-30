به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (سه‌شنبه ۹ دی) در چند ناحیه از کشور باید انتظار بارش‌های سنگین را داشت.

وی افزود: نخستین کانون بارش‌ها در دامنه‌های مرکزی زاگرس شامل استان چهارمحال و بختیاری، شمال و شرق خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد است و پیش‌بینی می‌شود شدت بارش برف و باران در مناطقی مانند اردل، فارسان، دهدز، ایذه، لردگان، بلداجی، چرام، بهبهان و همچنین گچساران نسبت به سایر نقاط بیشتر باشد.

اصغری بیان کرد: شدت بعدی بارندگی‌ها در نیمه جنوبی استان سیستان و بلوچستان قرار دارد و در مناطقی مانند بنت و ایرانشهر احتمال وقوع سیلاب به‌صورت لحظه‌ای وجود دارد، بنابراین تأکید می‌شود شهروندان تا حد امکان از رودخانه‌های فصلی فاصله بگیرند.

وی یادآور شد: کانون دیگر بارش‌ها امروز در نیمه شرقی استان مازندران و استان گلستان فعال است و مسافران و ساکنان شهرهایی مانند جویبار، زیرآب، بهشهر، بندر ترکمن، گرگان، علی‌آباد کتول و گنبد باید آمادگی مواجهه با بارش‌های قابل توجه را داشته باشند.

این کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به وضعیت جوی پایتخت و البرز ادامه داد: مطابق خروجی مدل‌های هواشناسی و تصاویر ماهواره‌ای، بارش‌ها در استان‌های تهران و البرز به‌تدریج قطع شده و آسمان صاف می‌شود، اما آنچه در کشور باقی خواهد ماند، سرمای هوا است.

وی گفت: همچنان بر این باور هستیم که فردا (چهارشنبه، ۱۰ دی)، از ابتدای مهرماه امسال، سردترین روز در بسیاری از نقاط کشور از جمله تهران خواهد بود.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: سامانه بارشی فعال فردا چهارشنبه به فعالیت خود در نوار شرقی کشور، به‌ویژه شرق خراسان رضوی و خراسان جنوبی ادامه می‌دهد و پس از آن از کشور خارج می‌شود، اما از روز پنجشنبه (۱۱ دی) با ورود سامانه جدید از سمت شمال‌غرب، دوباره شاهد آغاز ناپایداری‌های جوی خواهیم بود.