  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱

ترافیک روان در محورهای شمالی کشور

ترافیک روان در محورهای شمالی کشور

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، تردد در همه محورهای شمالی از جمله چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه تهران - شمال روان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین وضعیت جوی ترافیکی محورهای شمالی نشان می‌دهد که تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) روان است. ضمن اینکه محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

تردد در سایر محورهای کشور روان است، برخی از محورهای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و کردستان دارای بارش برف و باران می‌باشند.

بنابراین گزارش محورهای شریانی پیرانشهر – تمرچین، مریوان – سقز، آزادراه پیامبر اعظم (گردنه آتا جان) مسدود است.

محورهای غیرشریانی سرو آباد – پاوه (گردنه تته)، سی سخت – پادنا (رفت و برگشت)، پونل – خلخال، خوانسار – بوئین میاندشت، چاهان – زرآباد نیز مسدود است. همچنین محور گنجنامه – تویسرکان دارای انسداد فصلی است.

کد خبر 6710033

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها