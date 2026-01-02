ترافیک روان در محورهای شمالی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین وضعیت جوی ترافیکی محورهای شمالی نشان می‌دهد که تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) روان است. ضمن اینکه محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

تردد در سایر محورهای کشور روان است، برخی از محورهای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و کردستان دارای بارش برف و باران می‌باشند.

بنابراین گزارش محورهای شریانی پیرانشهر – تمرچین، مریوان – سقز، آزادراه پیامبر اعظم (گردنه آتا جان) مسدود است.

محورهای غیرشریانی سرو آباد – پاوه (گردنه تته)، سی سخت – پادنا (رفت و برگشت)، پونل – خلخال، خوانسار – بوئین میاندشت، چاهان – زرآباد نیز مسدود است. همچنین محور گنجنامه – تویسرکان دارای انسداد فصلی است.