فرار افسران اماراتی از بندر استان حضرموت یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه در گفتگو با المیادین تاکید کردند که عناصر مستقر در اطراف بندر المکلا بعد از حمله هوایی امروز صبح ائتلاف سعودی علیه این بندر دچار ترس و وحشت شده اند.

آنها اضافه کردند، تعدادی از افسران اماراتی این بندر را بعد از حمله مذکور ترک کردند.

این منابع تصریح کردند، سلاح هایی که از امارات به بندر المکلا در یمن منتقل شده بود جزو سلاح های سنگین و متوسط به شمار می رفتند. حمله ائتلاف سعودی علیه بندر المکلا در حضرموت انبارهای این سلاح های سنگین را هدف قرار داد. همچنین گزارش شده عملیات شناسایی هوایی ائتلاف سعودی بر فراز حضرموت همچنان ادامه دارد.

ساعاتی قبل خبرگزاری واس عربستان به نقل از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف سعودی از حمله هوایی محدود به بندر المکلا در شرق یمن خبر داد.

این فرماندهی اعلام کرد که در این حمله خطوط پشتیبانی نظامی خارجی در این بندر هدف قرار گرفته شد.

واس به نقل از ائتلاف سعودی گزارش داد: دو کشتی که روزهای شنبه و یکشنبه از بندر فجیره امارات به بندر المکلا بدون مجوز رسمی آمده بودند، رصد شدند.

ائتلاف سعودی اعلام کرد: این کشتی‌ها سیستم رهگیری خود را غیر فعال کرده بودند و برای دامن‌زدن به درگیری‌ها، سلاح‌هایی را در حمایت از نیروهای شورای انتقالی جنوب تخلیه کردند. تلاش های ما برای جلوگیری از هرگونه حمایت نظامی از سوی هر کشوری به هر گروه یمنی بدون هماهنگی با دولت قانونی [مستعفی] و ائتلاف، ادامه خواهد یافت.

لازم به ذکر است که از هفته‌ها قبل درگیری‌ها میان مزدوران امارات و عربستان در مناطق شرقی و جنوبی یمن شدت گرفته است. این درگیری‌ها به حدی بود که آمریکا نیز نسبت به تشدید شکاف میان این مزدوران ابراز نگرانی کرده است.

استان‌های حضرموت و المهره در شرق یمن به یکی از کانون‌های اصلی رقابت میان مزدوران امارات و عربستان تبدیل شده است. نیروهای موسوم به شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات کنترل مناطق نفت خیز را به دست آورده و این پیشروی با واکنش سعودی‌ها روبه‌رو شده، به‌طوری که عربستان از شورای انتقالی جنوب خواسته نیروهای خود را از حضرموت و المهره خارج کرده و تنش‌ها را کاهش دهد.

شورای انتقالی جنوب یمن از سال ۲۰۱۷ با حمایت مستقیم امارات متحده عربی تشکیل شد و از همان ابتدا اختلافات عمیقی با دولت خودخوانده یمن مورد حمایت عربستان سعودی داشته است؛ اختلافاتی که در سال‌های گذشته بارها به درگیری‌های مسلحانه در عدن و دیگر مناطق جنوبی انجامیده است.