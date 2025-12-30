به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام علیرضا کاظمی وزیر آموزشوپرورش به مناسبت فرارسیدن سالروز نهم دیماه؛ روز بصیرت و روز میثاق امت با ولایت به این شرح است:
باسمه تعالی
نهم دیماه، جلوهای ماندگار از بصیرت، آگاهی و میثاق ملت ایران اسلامی با مقام عظمای ولایت است؛ روزی که مردم مؤمن و انقلابی میهن عزیزمان، با حضور آگاهانه و هوشمندانه خود، مسیر حق از باطل را متمایز کرده و وفاداری و پایبندی خویش به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی را در چشم جهانیان به نمایش گذاشتند.
این روز با شکوه و فراموش نشدنی تاریخ پر افتخار انقلاب اسلامی، نه تنها یادآور وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب و امامین انقلاب، بلکه تجلّی انسجام ملّی و تبلور غرور و غیرت مثالزدنی مردم همیشه در صحنه ایران و چراغ فروزانی برای هدایت نسلهای آینده به شمار میآید؛ نسلی که با الهام از این روز تاریخی، مسیر استقلال، عزّت و اقتدار ایران اسلامی را با بصیرت و آگاهی، ادامه خواهد داد.
جامعه بزرگ فرهنگی کشور که همواره در صف نخست پاسداری از ارزشهای ملی، دینی و انقلابی نقش آفرینی کردهاند، امروز نیز با حضور مسئولانه و گسترده خود در میادین استکبارستیزی و شرکت در آئین بزرگداشت این حماسه جاوید، این میراث گرانسنگ تاریخ معاصر را در دل و جان دانشآموزان نهادینه ساخته و با خلق حماسهای دیگر، چهره پلید دشمنان انقلاب و توطئهها و خباثتهای بی پایان آنان را نمایان ساخته و نقش تربیتی، روشنگرانه خویش را بهدرستی ایفا خواهند کرد.
اینجانب ضمن گرامیداشت سالروز حماسه نهم دی، روز تجلّی بصیرت نافذ و روز میثاق وثیق امت با ولایت، از مردم ولایتمدار، بویژه جامعه تعلیم و تربیت و دانش آموزان عزیز جای جای ایران اسلامی، دعوت مینمایم تا در این مقطع تاریخی حساس، با حضور پرشور، باشکوه و وحدتآفرین خود در آئین گرامیداشت این روز بزرگ، بار دیگر با عهدی که با آرمانهای اصیل انقلاب شکوهمند اسلامی و ولی امر مسلمین جهان (مدظلهالعالی)، بستهاند، تجدید میثاق کرده و ضمن مأیوس ساختن دشمنان این مرز و بوم الهی از هر دسیسه و ماجراجویی، برای توسعه، تعالی و پیشرفت ایران اسلامی، گامهای استوار بردارند.
علیرضا کاظمی
وزیر آموزشوپرورش
