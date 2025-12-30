صادقی: حریم تهران باید در اختیار مدیریت شهری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه شورای شهر امروز با اشاره به نهم دی‌ماه، این روز را یکی از نقاط عطف تاریخی، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: نهم دی صرفاً یک واقعه تاریخی نیست، بلکه الگویی زنده برای مواجهه جامعه با فتنه‌ها و جنگ روایت‌هاست و می‌تواند برای نسل‌های جدید الهام‌بخش باشد.

وی اظهار کرد: در نهم دی مفهوم «بصیرت» از یک واژه نظری فراتر رفت و در قالب یک کنش اجتماعی متجلی شد. حضور گسترده مردم در صحنه، نماد تشخیص حق از باطل و التزام عملی به ولایت فقیه بود.

صادقی در ادامه سخنان خود با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: یکی از افتخارات قانون اساسی، اختصاص اصول متعدد به شوراهای اسلامی شهر و روستاست؛ اصولی که فلسفه وجودی آن‌ها مشارکت مستقیم مردم در اداره امور محلی و تمرکززدایی از دولت است.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با یادآوری اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع استانداران گفت: آقای قالیباف به‌درستی اشاره کردند که حق شوراها آن‌گونه که باید ادا نشده و تمرکز اختیارات در دولت، مانع چابک‌سازی و افزایش کارآمدی مدیریت شهری شده است.

وی افزود: تجربه نشان داده واگذاری اختیارات به مدیریت شهری نه‌تنها موجب افزایش پاسخگویی و شفافیت می‌شود، بلکه بار سنگین دولت را نیز کاهش می‌دهد. واقعیت این است که مردم در زندگی روزمره بیشتر با شهرداری‌ها سر و کار دارند تا با استانداری‌ها؛ از خدمات شهری و حمل‌ونقل عمومی گرفته تا فضای عمومی و نظافت شهر.

صادقی با اشاره به عملکرد شهرداری‌ها در شرایط بحرانی تصریح کرد: تجربه‌های اخیر، از جمله مدیریت بحران و بازسازی در جریان جنگ جهانی ۱۲ روزه، نشان داد که شهرداری‌ها حتی در شرایط بحرانی نیز پیشگام و کارآمد هستند و توانسته‌اند مسئولیت بازگرداندن زندگی شهری به حالت عادی را بر عهده بگیرند. این موضوع گواه روشنی بر ضرورت تمرکززدایی و اعتماد به مدیریت شهری است.

وی به طرح مدیریت حریم تهران پرداخت و گفت: طرح مدیریت حریم تهران نباید به عرصه مناقشه میان استانداری و شهرداری تبدیل شود. حریم پایتخت بخشی از مدیریت شهری است و سپردن آن به شهرداری، در چارچوب قانون اساسی و اصول شوراها، اقدامی صحیح و مبتنی بر تمرکززدایی است.

صادقی با انتقاد از نگاه حاکمیتی استانداری به موضوع حریم تهران افزود: نگاه استانداری به حریم تهران به‌عنوان عرصه حاکمیت و سلب اختیار از شهرداری‌ها، برخلاف روح قانون اساسی و اصول شوراهاست. بدون تردید، نظارت عالی دولت در امور حاکمیتی محفوظ است، اما این نظارت نباید به دخالت مستقیم در وظایف شوراها و شهرداری‌ها منجر شود.

وی تأکید کرد: وظیفه دولت، سیاست‌گذاری کلان و صیانت از حقوق عمومی است، نه تصدی‌گری در امور اجرایی شهر. از استاندار محترم تهران انتظار می‌رود به‌جای تمرکزگرایی و بازگرداندن اختیارات به دولت، با اعتماد به شوراها و شهرداری‌ها، زمینه مدیریت یکپارچه و کارآمد شهری را فراهم کند.

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران در پایان گفت: بازگشت اختیارات به شهرداری‌ها نه‌تنها به نفع مردم، تهران و شهروندان پیرامونی است، بلکه موجب ارتقای جایگاه شوراها و تحقق عملی اصول قانون اساسی خواهد شد.