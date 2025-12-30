ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع نوسانات ارزی؛ تخلف در وزارت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به نشست سالانه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا، بر لزوم شناخت صحیح مسیر انقلاب و مقابله با نظم ناعادلانه جهانی تأکید کرد.
تاکید رهبر انقلاب بر مقابله با نظم ناعادلانه جهانی
جهانگیر گفت: در پیام رهبر معظم انقلاب تصریح شد که سخن از بحث هستهای و مسائل مشابه نیست، بلکه محور اصلی، مقابله با نظم ناعادلانه و تحکم نظام سلطه و حرکت بهسوی نظام عادلانه ملی و بینالمللی اسلامی است. این همان دعوای بزرگی است که انقلاب اسلامی پرچم آن را برافراشته و موجب خشم زورگویان و جریانهای فاسد جهانی شده است.
وی افزود: امروز علت آشفتگی زورگویان جهان این است که منافع ظالمانهای که طی قرنها برای خود حفظ کردهاند، به خطر افتاده است. نگاه تمدنی انقلاب اسلامی اجازه نداد نظم ناعادلانهای که قرار بود بر جهان دیکته شود، تثبیت شود و همین امر موجب شده جریانهای استکباری تلاش کنند الگو شدن انقلاب اسلامی را تضعیف کنند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سالگرد حماسه ۹ دی گفت: این روز در تقویم ملت ایران بهعنوان یومالله و روز بصیرت ثبت شده است. حضور مردم در این مقطع تاریخی، نقشه دشمن برای برهم زدن انسجام ملی را خنثی کرد و نشان داد ملت ایران اجازه نمیدهد مشکلات داخلی بهانهای برای هجمه به آرمانها و ارزشهای انقلاب شود.
انسجام ملی در بزنگاههای حساس
جهانگیر ادامه داد: پیام ۹ دی این بود که در سختترین شرایط، این مردم هستند که به یاری انقلاب و ارزشها میشتابند. این حقیقت در جنگ ۱۲ روزه نیز آشکار شد؛ جایی که دشمن با خطای محاسباتی گمان میکرد با حمله به فرماندهان و دانشمندان میتواند انسجام ملی را تضعیف کند، اما واکنش مردم نشان داد پیوند آنان با خون شهدا و با امام و رهبری، پیوندی عمیق و ماندگار است.
وی تصریح کرد: مردم ایران این عهد و مودت را از امام راحل آغاز کرده و امروز با امام خامنهای ادامه دادهاند و این پیمان تا ظهور حضرت ولیعصر (عج) استمرار خواهد داشت.
رشد معنویت و استقبال جوانان از اعتکاف
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به گسترش آئین اعتکاف اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر شاهد شکلگیری یک جریان ارزشمند معنوی در کشور هستیم. مراسم اعتکاف که پیشتر در مساجد محدودی برگزار میشد، امروز با استقبال گسترده جوانان مواجه شده و ظرفیت بسیاری از مساجد بزرگ از روزهای ابتدایی تکمیل شده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: این استقبال گسترده نشان میدهد علیرغم تلاش دشمن برای نفوذ فرهنگی و تضعیف ارزشهای اسلامی، جامعه ایرانی همچنان پایبند به معنویت است. بیتردید هرچه معنویت در جامعه اسلامی فراگیرتر شود، دشمنان توان آسیب زدن به ایران و ایرانی را نخواهند داشت.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه، با گرامیداشت یاد و نام شهید سردار حاج قاسم سلیمانی، بر تداوم راه و مکتب این شهید بزرگ و عزم جدی دستگاه قضائی در مبارزه با فساد تأکید کرد.
جهانگیر گفت: شهید سردار حاج قاسم سلیمانی مردی است که برای همیشه در دلهای جوانان و پیران، زنان و مردان این سرزمین و حتی فراتر از مرزهای ایران، در لبنان، فلسطین، سوریه، یمن و هر جایی که ملتها در آرزوی نظام اسلامی آزاد و کشوری آباد هستند، جای دارد. سالهاست که نهتنها مردم ایران و امت اسلامی، بلکه آزادیخواهان دیگر ملتها دلتنگ این بزرگمرد هستند.
وی افزود: رمز نفوذ حاج قاسم در دل ملتها روشن است؛ توکل به خدا، تمسک به اسلام و قرآن کریم، توسل به ائمه اطهار (ع)، و اطاعت و سربازی ولایت فقیه. همین ویژگیها از او شخصیتی ساخت که در عین سرباز بودن، سرداری شجاع و رهبری آگاه در میدانهای نبرد بود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اگرچه امروز جسم حاج قاسم در میان ما نیست، اما روح بلند، آرمانها و راه او به مکتبی زنده تبدیل شده که هزاران پیرو دارد و همچنان اندیشه، راه و مکتبش دغدغه دائمی دشمنان است. حاج قاسم جمهوری اسلامی را حرم میدانست و ۴۰ سال بهعنوان مدافع این حرم ایستاد تا به شهادت رسید.
عزم قوه قضائیه در مبارزه با فساد
جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مبارزه با فساد پرداخت و گفت: دستگاه قضائی در مقابله با فساد، رانت و ترک فعلها مصمم است. رئیس قوه قضائیه نیز در هفتههای اخیر تأکیدات ویژهای در این زمینه داشته و برنامههایی برای حضور پررنگتر دادستانها، سازمان بازرسی و سایر بخشهای قضائی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با رد برخی فضاسازیها مبنی بر کمرنگ شدن مبارزه با فساد اظهار داشت: در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه طی پنج سال اخیر، نهتنها تعللی در این زمینه صورت نگرفته، بلکه مبارزه با فساد بهصورت هدفمند، قاعدهمند و با قدرت بیشتری دنبال شده است. در این مسیر هیچ خط قرمزی وجود ندارد، اما همزمان تلاش شده حرمت افراد حفظ و از خدشهدار شدن آبروها بدون اثبات قانونی جلوگیری شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر در برخی موارد اطلاعرسانی با تأخیر انجام میشود، این موضوع ناشی از رعایت الزامات قانونی و حفظ حریم خصوصی افراد است و به هیچوجه به معنای کاهش یا تعلل در مبارزه با فساد نیست.
جهانگیر با اشاره به ایام ولادت حضرت عیسی مسیح (ع)، این مناسبت را به مسیحیان واقعی جهان بهویژه هموطنان آشوری و ارمنی تبریک گفت و با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: اگر حضرت مسیح امروز در میان ما بود، لحظهای در مبارزه با ظلم و استکبار جهانی درنگ نمیکرد و در برابر جنایات و نسلکشیها، بهویژه آنچه امروز توسط صهیونیستها در فلسطین، غزه، لبنان، یمن و سوریه رخ میدهد، سکوت را جایز نمیدانست.
سخنگوی قوه قضائیه در تشریح آخرین اقدامات و برنامههای دستگاه قضائی، به نقش شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و تلاشهای گسترده برای کاهش جمعیت کیفری زندانها اشاره کرد.
شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم؛ تقسیم کار ملی
جهانگیر با بیان اینکه تنها شورای عالی که ریاست آن طبق قانون بر عهده رئیس قوه قضائیه است، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم میباشد، گفت: این شورا با حضور رئیس قوه قضائیه، معاون اول قوه قضائیه، نایبرئیس مجلس، جمعی از وزرا و مسئولان عالی انتظامی، اطلاعاتی و قضائی تشکیل میشود و مأموریت اصلی آن، تقسیم کار ملی در حوزه پیشگیری از جرم است.
وی افزود: دهمین جلسه این شورا سوم دیماه برگزار شد و مصوبات آن پس از تأیید سران سه قوه لازمالاجرا و در حکم قانون خواهد بود.
ظرفیت عظیم سازمانهای مردمنهاد در
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به وجود بیش از ۲۶۰ هزار سازمان مردمنهاد، خیریه و سمن در کشور تصریح کرد: این ظرفیت عظیم میتواند نقش مؤثری در ارتقای سرمایه اجتماعی و پیشگیری از آسیبها و جرایم ایفا کند، مشروط بر اینکه ارتباط میان این مجموعهها تقویت و مسیر اخذ و تمدید مجوزها تسهیل شود.
راهاندازی سامانه دستیار هوشمند مردمی
جهانگیر از یکی از مصوبات مهم شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه، وزارت کشور موظف به ایجاد سامانهای برای تسهیل امور سازمانهای مردمنهاد، از جمله صدور و تمدید مجوزها شده است. همچنین «سامانه دستیار هوشمند مردمی» راهاندازی خواهد شد تا اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی افراد در معرض خطر و بزهدیدگان بهصورت تجمیعی در اختیار نهادهای حمایتی قرار گیرد و زمینه خدمترسانی مؤثرتر، بهویژه برای کودکان، زنان بیسرپرست و نسل آینده فراهم شود.
کاهش جمعیت کیفری؛ اولویت راهبردی قوه قضائیه
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری، کاهش جمعیت کیفری زندانها را یکی از اقدامات جدی دستگاه قضائی در سالهای اخیر دانست و افزود: در این مسیر از همه ظرفیتها، از مددکاران زندانها و دادیاران ناظر گرفته تا گروههای مردمی و صلح و سازش استفاده شده است.
نقش مؤثر مددکاران و ستاد دیه
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: در ۹ ماهه سال جاری، ۱۳ هزار و ۶۵۳ مورد مذاکره منجر به نتیجه توسط مددکاران سازمان زندانها با شکات خصوصی انجام شده که در نهایت به آزادی ۷ هزار و ۷۵۰ محکوم، عمدتاً در جرایمی مانند مهریه، تصادفات، نفقه، اجرتالمثل و چک منجر شده است.
وی همچنین ستاد دیه را از اقدامات ماندگار دستگاه قضائی دانست که با کمکهای مردمی، طی سالها زمینه آزادی صدها هزار زندانی جرایم غیرعمد را فراهم کرده است.
نجات ۶۰۰ محکوم از قصاص در ۹ ماه
جهانگیر با اشاره به تلاشهای صورتگرفته در حوزه صلح و سازش گفت: در ۹ ماهه امسال، با همکاری دادگستریها، سازمان زندانها، گروههای صلح و سازش و نهادهای خیریه، حدود ۶۰۰ محکوم به قصاص در استانهای مختلف از جمله خراسان رضوی، مازندران، کرمان، لرستان و گلستان موفق به جلب رضایت اولیای دم و نجات از قصاص شدهاند.
وی تأکید کرد: این اقدامات ارزشمند باید بهصورت مستمر دنبال و در جامعه نهادینه شود، چرا که توسعه صلح و سازش، کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش رضایتمندی عمومی را بهدنبال خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به مطالبه بازنشستگان وزارت نفت درباره لزوم رعایت قانون، از ورود دستگاه قضائی و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع خبر داد و بر اجرای بدون اغماض مصوبات قانونی تأکید کرد.
ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان در سمتهای مدیریتی
جهانگیر با اشاره به بند ۶ ماده ۶ مصوبه سال ۱۴۰۴ هیئت وزیران درباره دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و شرکتهای تابع و وابسته، گفت: بر اساس این مصوبه، بازنشسته یا بازخرید نبودن، یکی از شرایط عمومی و الزامی برای انتخاب و انتصاب در سمتهای مدیریتی است.
گزارش سازمان بازرسی از تخلف در زیرمجموعه وزارت نفت
وی افزود: بررسیهای سازمان بازرسی کل کشور نشان داد که در برخی شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت، تعدادی از افراد بازنشسته همچنان در سمتهای مدیریتی مشغول به کار هستند. طبق قانون، صندوق مربوطه مکلف بوده در صورت احراز فقدان شرایط قانونی، این افراد را بلافاصله از خدمت منفصل و نسبت به جایگزینی آنها اقدام کند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ادامه خدمت این افراد مغایر با مصوبه هیئت دولت است و در صورت استمرار، علاوه بر مسئولیت برای افرادی که آنها را به کار گرفتهاند، متخلفان به انفصال از خدمت محکوم خواهند شد. همچنین تصمیماتی که این مدیران اتخاذ کنند، تصرف غیرمجاز تلقی شده و میتواند هم از حیث تخلف اداری و هم از جنبه کیفری، مشمول پیگرد قانونی قرار گیرد.
جهانگیر با اشاره به اینکه حدود ۵۰ نفر از مدیران بازنشسته شناساییشده، مربوط به شرکتهای زیرمجموعه شرکت سرمایهگذاری اهداف (وابسته به صندوق بازنشستگی نفت) بودهاند، گفت: اسامی این افراد به وزیر محترم نفت اعلام شده است. از آنجا که وزیر نفت رئیس هیئت امنای صندوقهای بازنشستگی نفت نیز هست، موضوع برای اقدام قانونی به مسئولان ذیربط ارجاع شده و دستگاه قضائی منتظر اجرای سریع تکلیف قانونی و دریافت نتیجه نهایی است.
وی تأکید کرد: این تکلیف صرفاً مختص وزارت نفت نیست و همه وزرای محترم موظفاند نسبت به اجرای مصوبه دولت و تبصره ماده ۲۴۱ قانون تجارت در اسرع وقت اقدام قانونی لازم را انجام دهند.
استمرار نظارت و دعوت به گزارش تخلفات
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور بهعنوان نهاد ناظر بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، موارد نقض را بهصورت مستمر رصد میکند و در صورت مشاهده تخلف مشابه، برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد. همچنین شهروندان میتوانند تخلفات احتمالی را از طریق سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده پسران معاون اول سابق قوه قضائیه، از اجرای کامل احکام و تعیین تکلیف اموال ضبطشده خبر داد.
قطعیت حکم و اجرای احکام محکومان
جهانگیر با یادآوری اینکه سال گذشته خبر قطعیت احکام این پرونده اطلاعرسانی شده بود، گفت: پس از قطعیت یافتن رأی و محکومیت متهمان، احکام صادره به مرحله اجرا درآمد و سرنوشت این پرونده بهصورت رسمی اعلام شد.
ضبط کامل اموال محکومان
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در پیگیریهای انجامشده درباره اموال ضبطشده محکومان این پرونده و سایر افراد مرتبط، مکاتبات لازم با سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی صورت گرفت و تمامی اموال در اختیار این سازمان قرار داده شد.
واگذاری اموال به دولت طبق مقررات
وی تصریح کرد: کلیه اموال متعلق به محکومان این پرونده ارزیابی و بهطور کامل ضبط شده و برابر مقررات قانونی، در اختیار دولت قرار گرفته است تا مطابق ضوابط از آن استفاده شود.
جهانگیر تأکید کرد: دستگاه قضائی در اجرای احکام قطعی، بدون توجه به موقعیت و وابستگی اشخاص، قاطعانه عمل میکند و پس از صدور و قطعیت رأی، اجرای کامل احکام و تعیین تکلیف اموال در دستور کار قرار میگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه با تشریح اقدامات دستگاه قضائی در حمایت از تولید و همچنین اعلام جزئیات یک پرونده امنیتی، بر نقش حمایتی قوه قضائیه در حل مشکلات اقتصادی و برخورد قاطع با جرایم علیه امنیت کشور تأکید کرد.
نقش حمایتی قوه قضائیه در احیای واحدهای تولیدی
جهانگیر با بیان اینکه احیای مستقیم کارخانهها از وظایف قوه مجریه است، گفت: دستگاه قضائی برای حل مشکلات مردم و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، در کنار دولت قرار گرفته و تلاش کرده است در مواردی که امکان توقف تعطیلی یا احیای واحدها وجود دارد، با حمایتهای قانونی و قضائی ورود کند.
وی افزود: در همین راستا، ستاد اقتصاد مقاومتی در تمامی دادگستریهای استانها تشکیل شده و مأموریت آن پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. مسئولیت این ستاد در سطح ملی با معاون اول قوه قضائیه و دادستانی کل کشور است و گزارش عملکرد ستادهای استانی بهصورت مستمر دریافت و بررسی میشود.
جلوگیری از تعطیلی و احیای صدها واحد تولیدی
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آمارهای ارائهشده گفت: از ابتدای سال جاری، با پیگیریهای انجامشده، از تعطیلی ۵۳۷ واحد تولیدی جلوگیری شده و ۱۳۶۱ واحد دیگر نیز از ورود به چرخه تعطیلی مصون ماندهاند.
وی افزود: در استان فارس طی ۹ ماهه نخست امسال، از تعطیلی ۱۱۷ واحد تولیدی جلوگیری شد که مانع بیکاری ۲۵۳ نفر شد و همچنین ۶۰ واحد تعطیلشده احیا و زمینه بازگشت ۷۰۵ کارگر به کار فراهم شد. در استان اصفهان از ابتدای سال، ۵۴ واحد تولیدی احیا و ۲۶۵۳ فرصت شغلی ایجاد شد که از این تعداد، ۸ واحد جزو واحدهای بزرگ تولیدی استان بودهاند. در استان آذربایجان غربی طی هشت ماهه نخست امسال، از تعطیلی ۲۸ واحد تولیدی و بیکاری ۳۲۸۷ نفر جلوگیری شد. در استان قزوین در ۹ ماهه ابتدایی سال، از بیکاری بیش از ۶۵۰۰ نفر جلوگیری به عمل آمد. در استان مرکزی با پیگیری دادگستری استان، از تعطیلی ۷۵ واحد تولیدی جلوگیری شد و بیش از ۱۲ هزار نفر شاغل حفظ شدند و برای حدود ۳۰۰ نفر نیز اشتغال جدید ایجاد شد.
مقابله با سوداگری زمین و حمایت از تولید
جهانگیر ادامه داد: در استان آذربایجان شرقی با تشکیل کارگروه تعیین تکلیف قراردادهای واگذاری اراضی در شهرکهای صنعتی و منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس، قراردادها بازبینی شد که در نتیجه آن ۱۷۳ مورد مهلت داده شد و ۶ واحد تولیدی توانستند با حمایتهای قضائی به بهرهبرداری برسند.
وی افزود: در استان خراسان رضوی نیز در سال جاری، با پیگیریهای میدانی دادگستری استان، مشکلات نزدیک به ۴۴۰ واحد تولیدی برطرف شد.
تشریح جزئیات پرونده امنیتی «عقیل کشاورز»
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده امنیتی عقیل کشاورز اشاره کرد و گفت: این پرونده پیشتر اطلاعرسانی شده بود. نامبرده در اردیبهشتماه ۱۴۰۴، پس از شناسایی ارتباط با رژیم صهیونیستی، مورد بازرسی قرار گرفت و اسناد و مدارکی کشف شد که دلالت بر ارتباط وی با سرویسهای اطلاعاتی این رژیم داشت.
وی افزود: پرونده به شعبه بازپرسی ارومیه ارجاع شد و متهم اقرار کرد که بیش از ۲۰۰ مأموریت برای سرویسهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در شهرهای تهران، اصفهان، ارومیه و شاهرود انجام داده است. پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست صادر و پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه رسیدگی شد.
جهانگیر تصریح کرد: دادگاه، متهم را به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به مجازات اعدام محکوم کرد. این حکم پس از بررسی در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت و نهایتاً روز شنبه، برابر مقررات قانونی، در زندان مرکزی شهرستان ارومیه به اجرا درآمد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به شکلگیری بحرانهای معیشتی و ضرورت صیانت از حقوق عامه، از ورود جدی دستگاه قضائی به موضوع ترک فعل دستگاههای اجرایی خبر داد.
ورود قوه قضائیه به صیانت از حقوق عامه
جهانگیر گفت: پیرو تأکیدات رئیس محترم قوه قضائیه، دادستانهای سراسر کشور و سازمان بازرسی کل کشور مأمور شدهاند بهصورت جدی به موضوع ترک فعلها در دستگاههای اجرایی ورود کنند، بهویژه در مواردی که این اهمالها زمینه اخلال در بازار و تشدید مشکلات معیشتی مردم را فراهم کرده است.
تشکیل پرونده درباره اخلال در بازار
وی افزود: در حوزههایی مانند نهادههای دامی، ارز و کالاهای اساسی، برای افرادی که با ترک فعل خود موجب اخلال در بازار شدهاند، پروندههایی در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده و پس از تکمیل، به دادگستری ارسال خواهد شد که بلافاصله اطلاعرسانی لازم انجام میشود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دستگاه قضائی به محض دریافت گزارش از طریق ضابطان یا سایر مراجع نظارتی درباره اهمال و کوتاهیها، بدون هیچ خط قرمزی ورود خواهد کرد. البته باید توجه داشت که همه ترک فعلها الزاماً جرم نیستند؛ برخی موارد تخلف اداری محسوب میشوند و برخی دیگر که تکلیف آنها در قانون احصا شده، واجد وصف مجرمانه هستند و در این موارد، پرونده قضائی تشکیل و رسیدگی میشود.
صدور احکام قضائی در پروندههای ترک فعل
جهانگیر به دو نمونه از آرای صادره در این زمینه اشاره کرد و گفت: در یکی از پروندهها، مدیرعامل وقت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس به دلیل کوتاهی و ترک فعل که منجر به تضییع اموال دولتی و هدررفت بیش از سه میلیون لیتر فرآورده نفتی در فاصله سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ شده بود، پس از رسیدگی و تأیید حکم در مرحله تجدیدنظر استان هرمزگان، علاوه بر جبران خسارت، به پرداخت ۱۶۸ میلیارد تومان غرامت و بهعنوان مجازات تکمیلی به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
وی افزود: در پروندهای دیگر در استان هرمزگان، دو نفر از ضابطان به اتهام دریافت رشوه، پس از رسیدگی در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر، هر یک به پنج سال حبس تعزیری، جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمت محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این احکام نشان میدهد هر جا گزارشی از کمکاری، ترک فعل یا سوءاستفاده از موقعیت و مقام به دست دستگاه قضائی برسد، بدون توجه به جایگاه افراد، قوه قضائیه به وظیفه قانونی خود در برخورد قاطع و صیانت از حقوق عامه عمل خواهد کرد.
آخرین اقدامات دستگاه قضائی در مورد کنترل بازار ارز
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد آخرین اقدامات دستگاه قضائی در مورد کنترل بازار ارز گفت: در اجرای دستوری که ریاست قوه قضائیه در نشست مورخ ۱۷ آذرماه در شورای قضائی صادر کرد، به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده شد تا اقدامات فوقالعادهای انجام و شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی را تشکیل دهد. موضوع اصلی این شورا، پیگیری نوسانات نرخ ارز و ریشهیابی تلاطمات ناشی از این مسئله بود. در این جلسه، صاحبنظران و مسئولان وزارت اقتصاد، وزارت دارایی و سایر خبرگان اقتصادی حضور داشتند.
وی گفت: سازمان بازرسی بلافاصله جلسات خود را آغاز کرد و تاکنون چهار جلسه با هدف ریشهیابی مشکل، چارهاندیشی، تعیین راهکارها و شناسایی عوامل که در این زمینه قصور و تقصیر داشته ترکفعلهایی که منجر به اختلال در بازار شدهاند برگزار شده است تا اقدامات لازم فوراً در دستور کار قرار گیرد. مسئولان عالیرتبه شامل وزرای اقتصاد، دارایی، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اقتصادی و امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی، دادستان کل کشور و معاونین وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این جلسات حضور داشتند و پیگیریهای لازم انجام شد.
جهانگیر گفت: مصوبات مهم این جلسات، تشکیل کارگروهی متشکل از رؤسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی وبرنامه و بودجه و محاسبات مجلس و وزیر اقتصاد بود. هدف این کارگروه، ساماندهی بازار پول و ارز، رفع مشکلات مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی، مسئله کارتهای بازرگانی، ارزهای رسوب شده و فروش نفت بوده است. این کارگروه برنامهای ۱۷ بندی در دستور کار قرار داده و اقدامات آن در حال انجام است و نتایج آن به قید فوریت اعلام خواهد شد. در صورتی که سوءجریانی توسط مسئولان یا افراد دست اندرکار روشن شود، پس از بررسیهای دقیق، اقدامات قانونی لازم در مورد آنها انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که مورد تأکید ریاست قوه قضائیه قرار گرفت، بحث استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای است. رئیس قوه قضائیه دستور داد که بررسی شود چه کسانی این کارتها را صادر کردهاند، آیا صلاحیت صاحبان کارت بررسی شده است؟ تعداد کارتهای اجارهای چقدر بوده است؟ مسئولیت استفادهکنندگان و صادرکنندگان آن چگونه است؟ این بررسی به شناسایی سوءاستفادهها کمک خواهد کرد و افرادی که در صدور، نظارت و پیگیری این کارتها تخلف کردهاند جدای از افرادی که استفاده کردند، موظف به پاسخگویی قانونی باشند.
ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع نوسانات ارزی
وی افزود: عدم استیفای تعهدات ارزی موجب نوساناتی در بازار شده است. کسانی ارز ناشی از صادرات دریافت کردند و سایر مواردی که ارز دریافت کرده و تعهدات خود را اجرا نکردند که موجب تلاطم در بازار شدند. در این خصوص ریاست قوه قضائیه علاوه بر دستوری که قبلاً به سازمان بازرسی داده بود، روز گذشته دستور تشکیل یک هیئت ویژه را صادر کرد. این هیئت قضائی مأموریت دارد تا با همکاری سایر مسئولین زیربط و با قید فوریت در مورد کسانی که مرتکب جرایم ارزی شدند بررسیهای لازم را به عمل آورد.
وی ادامه داد: این هیئت ویژه قضائی همچنین وظیفه دارد بررسی لازم در رابطه با کسانی که ارز دریافت کردند و در بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات متعهد بودند، اما از بازگرداندن این ارزها خودداری کردند و کسانی که باید نظارتهای لازم را به عمل میآوردند و این نظارتها را انجام ندادند به عمل آورد. باید مشخص شود چه میزان ارز به کشور برنگشته و نقش افراد و بخشهای مختلف در این موضوع روشن شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: این هیئت ویژه قضائی همچنین وظیفه دارد علاوه بر اینکه موضوع را پیگیری و بررسی کند نسبت به تعقیب کیفری و برخورد جدی با همه عوامل و دست اندرکاران این امر اقدام کند. دستور تشکیل این هیئت یک اقدام ویژه و فوق العادهای بود که روز گذشته توسط ریاست قوه قضائیه صادر شد.
وی افزود: امیدواریم با پیگیریهایی که در بخشهای مختلف صورت خواهد گرفت بتوانیم در روزهای آینده شاهد آرامش در بازار باشیم و با کسانی که در شرایط کنونی و جنگ اقتصادی که با تحریمهای دشمن ایجاد شده موجب نگرانی مردم و سلب آرامش آنها شدهاند برخورد شود و اجازه ندهیم که افرادی از این این فضا سوءاستفاده کنند و موجب نگرانی مردم شوند.
اقدامات دستگاه قضا در برخورد با ماینرهای غیرمجاز
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر خلاءهای قانونی در رابطه با مقابله با استفاده از ماینرهای غیرمجاز و لزوم برخوردهای بازدارنده با این موضوع، گفت: در حال حاضر در خصوص جرایم نوپدید با خلاءهای قانونی روبهرو هستیم که لازم است بخشهای مختلفی که درگیر این موضوعات میشوند بلافاصله اطلاعات تخصصی خود را به مراجع حقوقی اعلام کنند تا از طریق معاونت حقوقی قوه قضائیه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در قالب طرح و یا از طریق هیئت دولت در خصوص موضوعات جدید قانونگذاری کرد.
وی افزود: در این ابطه باید بررسی شود که آیا لازم است درباره این پدیدهها جرمانگاری صورت گیرد یا خیر؟ و اگر قرار است که جرمانگاری صورت بگیرد باید به چه شکلی باشد؟ که این امر نیاز به کار تخصصی توسط بخشهای مختلف دارد.
جهانگیر در پاسخ به موضوع مورد اشاره نیز، بیان کرد: ریاست قوه قضائیه تأکیدات مکرری را در سالهای اخیر داشته است. به ویژه پس از موضوع ناترازی انرژی که پیش آمد ایشان به دادستانهای سراسر کشور دستور دادند که در راستای صیانت از حقوق عامه به موضوع ماینرهای غیرمجاز ورود داشته باشند و با کسانی به صورت غیرقانونی رمز ارز استخراج میکنند و از این طریق منجر به ناترازی انرژی در کشور میشوند برخورد قانونی و جدی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: در همین راستا دستگاه قضائی با همکاری ضابطین و مراجع اجرایی، امنیتی و انتظامی و حتی شرکت برق اقدامات گستردهای را در این خصوص در دستور کار قرار داد که حجم کشفیاتی که ما در این ایام اخیر داریم نشان دهنده عزم جدی است که بخشهای مختلف در این خصوص به کار گرفتهاند. امروز شاهد این هستیم که در استان مختلف مثل هرمزگان، خوزستان، البرز، کردستان، گیلان، سیستان و بلوچستان و … دهها مرکز استخراج غیرمجاز رمز ارز شناسایی و کشف شد. به عنوان مثال بیش از ۲ هزار دستگاه ماینر تنها در ۵ ماه اول امسال در خوزستان کشف شد و ضبط شد. ۱۷۶ دستگاه در یک هفته در بستک استان هرمزگان کشف شد و ۶۶ دستگاه دیگر هم مجدداً در بستک در مرحله دیگری کشف شد. ۶۰ دستگاه در اندیمشک، ۳۵ دستگاه در رامهرمز، ۱۴ دستگاه در شهریار، ۷۰۰ دستگاه در کردستان و مجموعاً ۱۳ هزار دستگاه در استان البرز از سال ۹۸ تا امروز از کشفیات ماینرهای غیرمجاز بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین مزارع بزرگی در تالش، رضوانشهر و زاهدان که به امر استخراج غیرقانونی رمز ارز اختصاص داده شده بود شناسایی شد و با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفت. یک شناور حامل ۱۷۶ دستگاه ماینر قاچاق در پارسیان نیز توقیف شد که محمولهاش ارزش زیادی دارد و متهمان آن دستگیر شده و پرونده قاچاق سازمان یافته برای آنها تشکیل شده است. در نتیجه این اقدامات شاهد این هستیم که به عنوان مثال در شهرستان کوچکی مثل بستک پس از این دستگیریها با کاهش ۱۵ درصدی مصرف برق مواجه بودیم که نشان دهنده این است که این دستگاهها تا چه میزان باعث ناترازی میشدند.
وی ادامه داد: دستگاه قضائی با صدور دستورات به موقع، قطع فوری انشعابات برقی که متخلفان استفاده کردند، ضبط تجهیزات توقیف شده و مجازاتهایی که به موجب قانون میتوان برای این افراد در نظر گرفت پیگیری لازم را برای جلوگیری از این تخلفات انجام میدهد. به عنوان مثال شخصی که در شهرستان بستک ماینر غیرمجاز تعبیه کرده بود و رمز ارز بهرهبرداری میکرد علاوه بر اینکه تجهیزاتش ضبط شد، به بیش از ۱۱۱ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. همه اینها نشان دهنده این است که در جاهایی قانون خاصی در خصوص برخی موضوعات که امروز در جامعه اپیدمی شده نداریم و تا زمانی که این خلأ قانونی پر شود ما از طریق سایر قوانین عام تلاش میکنیم با این تخلفات و جرمها مبارزه و مقابله کنیم.
آخرین وضعیت یاسمین سپند از پروندههای مفاسد اقتصادی
وی در پاسخ به سوالی درمورد آخرین وضعیت یاسمین سپند از پروندههای مفاسد اقتصادی گفت: پس از شکایت بانکهای ملت و رفاه کارگران علیه ۴۸ نفر به اتهام تشکیل شبکه کلاهبرداری که منجر به اخذ وجوه ریالی و ارزی از این بانکها توسط گروه رئوفی اسلام و گروه دوست محمدیان شد، پروندهای در دادسرای تهران تشکیل شد. پس از رسیدگی، در سال ۱۴۰۳ پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک، شعبه ۱۵، ارجاع شد. دادنامه در سوم شهریور امسال توسط دادگاه کیفری یک صادر شد.
وی گفت: در این دادنامه، هر یک از ۱۲ نفر از متهمان گروه دوست محمدیان و رئوفی علاوه بر رد عین وجه و تسهیلات دریافت شده، به جزای نقدی معادل آن وجوه نیز محکوم شدند و با توجه به تشکیل شبکه کلاهبرداری، هر کدام به تحمل حبس بین ۱۵ تا ۲۰ سال محکوم شدند. سایر متهمانی که دخالت آنها در پرونده احراز نشد و در تشکیل شبکه مجرمانه نقش نداشتند، تبرئه شدند. در حال حاضر، پرونده در مرحله فرجامخواهی در شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.
آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی نگین غرب
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی نگین غرب، اظهار کرد: این پرونده یکی از پروندههای قدیمی و کثیرالشاکی در دستگاه قضائی است که از سال ۱۳۸۱ در دوره مرحوم آیتالله شاهرودی و با دستور ابلاغ ویژهای که ایشان صادر کردند تشکیل و رأی پرونده در سال ۱۳۸۹ صادر شد. یکی از محکومیتهای این پرونده ضبط اموال کلاهبردارانی بود که در این پرونده نقش داشتند و این حکم نیز به صورت کامل اجرا شد. در آن زمان پازپرس و قاضی ویژهای در پرونده گذاشتند و در نهایت رسیدگی به پرونده در اختیار شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان استان تهران تحت سرپرستی مرحوم آقای زرگر قرار گرفت. ایشان یکی از قضات خوشنام دستگاه قضائی بودند که در دوران کرونا از دنیا رفتند که جا دارد یاد و خاطره ایشان را گرامی بداریم.
جهانگیر ادامه داد: پس از صدور حکم قطعی و ضبط کلیه اموال و املاک محکومین جهت پرداخت مطالبات، اجرای حکم هم به صورت خاص به همین شعبه تفویض شد. این پرونده ۱۵ هزار و ۸۵۰ شاکی داشت و در سالهای اخیر نظارت مستقیم بر این پرونده به معاون اول قوه واگذار شد. با پیگیریهایی که صورت گرفته ظرف چند ماه آینده این پرونده به سرانجام نهایی خواهد رسید. در یک سال و نیم اخیر برای تعداد سه پروژه در قالب هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی پایان کار صادر شد. برای ۹ پروژه هزار و ۳۱۵ فقره سند مالکیت اخذ شده و در حال انتقال با مشترکین پروژه است که از مجموع اسناد تعداد ۹۶۵ فقره مربوطه پروژه مروارید غرب و تعداد ۲۷۸ نفر در جریان این پروژه به عنوان عضو مازاد شناسایی شدند.
وی ادامه داد: دادگاه بر مبنای میانگین تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده بود اقدام به تسویه حساب نقدی با آنها کرد. مهمترین بخش پرونده نگین غرب تعیین تکلیف مالباختگان بود که در حال حاضر اکثرشکات تعیین تکلیف شدند و از تعداد ۱۵ هزار و ۸۵۰ نفر شاکی، حدود ۱۵ هزار نفر تعیین تکلیف شدند و حدود ۸۵۰ نفر در حال رسیدگی است که از این تعداد نیز ۱۰۰ نفر دیگر نیز رضایت خود را اعلام کردند. در تلاش هستیم مطالبات افراد باقیمانده نیز از طریق املاک شناسایی شده از محکومان پرداخت شود. هماهنگیهای لازم با شهرداری، اداره کل ثبت و مراجع قضائی صورت گرفته تا در اسرع وقت مشکلات این پروژه حل شود و همه شکات بتوانند به حقوق قانونی خود برسند.
جزئیات اجرای احکام چای دبش
جهانگیر درباره جزئیات اجرای احکام چای دبش نیز گفت: درخصوص محکومین این پرونده قبلاً هم اطلاع رسانی صورت گرفته بود که افراد محکوم شدند. این پرونده ۲۰ محکوم داشت که ۱۳ نفر از آنها جلب و به زندان معرفی شدند و در حال تحمل حبس هستند. ۷ نفر از محکومین این پرونده متواری هستند که دستور جلبشان صادر شده است و ضابطین در تلاش هستند تا این افراد را شناسایی و دستگیر کرده و تحویل دستگاه قضائی دهند. برای دو وزیر پیشین نیز احضاریه صادر شده که ظرف ۵ روز خود را معرفی کنند که در غیر این صورت، برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.
ثبت ۴ هزار و ۳۹۰ شکایت و کلاهبرداری ۱۵۰ میلیارد تومانی در پرونده موبایل موسوی
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر تشریح آخرین وضعیت پرونده متهمان موبایل موسوی اظهار کرد: این پرونده را از دادگستری استان مازندران پیگیری کردم. قبلاً گفته شده بود که شرکتی با مدیر عاملی یک خانم و آقا که زن و شوهر بودند تشکیل شد و در زمینه فروش موبایل و لوازم جانبی در شهر آمل فعالیت خود را آغاز کردند. در این خصوص، پروندهای در شعبه سوم بازپرسی آمل تشکیل شد و با پیگیریهای انجام شده، دستور جلب متهم پرونده صادر شد و وی با قرار تأمین بازداشت شد.
وی افزود: در ادامه تحقیقات مشخص شد وجوه دریافتی به نام همسر متهم واریز شده و این فرد نیز در فعالیتها نقش داشته و مدیرعامل شرکت بوده است از این رو دستور جلب همسر متهم نیز صادر شد. اتهام متهم اصلی کلاهبرداری و اتهام همسر وی مشارکت در کلاهبرداری عنوان شده و هر دو متهم به زندان روانه شدند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ابعاد این پرونده گفت: تاکنون ۴ هزار و ۳۹۰ فقره شکایت علیه این خانواده به ثبت رسیده و میزان کلاهبرداری انجامشده حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین ارزش کل اموال شناساییشده از متهمان مبلغ تقریبی حدود ۶۰۰ میلیارد تومان تخمین زده میشود.
جهانگیر تصریح کرد: این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ساری ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ثبت شده و در حال حاضر در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارد. به منظور تعیین دقیق میزان مطالبات شکات، پرونده به کارشناس ارجاع شده است چرا که در پروندههای کثیرالشاکی، بررسی میزان مطالبات، وجوه پرداختشده و پرداختنشده و نحوه تسویه، نیازمند اظهارنظر کارشناسان مالی است و به محض اعلام نظر نهایی کارشناسان، دادگاه نسبت به صدور رأی اقدام خواهد کرد.
نظر شما