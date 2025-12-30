اولین طلایی ایران مدیر آکادمی کاراته باشگاه استقلال شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال که تا امروز در رشتههای چون بسکتبال، والیبال، فوتسال، تکواندو و چند رشته دیگر در کنار فوتبال سرمایه گذاری کرده، در تازهترین اقدام به کاراته ورود کرده و قرار است در این رشته فعالیت کند.
بر همین اساس پس از برگزاری جلسات متعدد در همین خصوص مهدی عموزاده، اولین طلایی کاراته ایران در مسابقات قهرمانی جهان که مدتی قبل هم هدایت تیمهای رده سنی پایه را در مسابقات قهرمانی آسیا برعهده داشت به عنوان مدیر آکادمی کاراته استقلال انتخاب و معرفی شد.
پایگاه قهرمانی کاراته استقلال با محوریت شهر قم به عنوان یکی از شهرهای قهرمان ساز تشکیل شده و با مدیریت عموزاده در ردههای سنی پایه برنامههای آموزشی را آغاز خواهد کرد. باشگاه استقلال سال آینده برای حضور در سوپر لیگ کاراته نیز اقدام خواهند کرد.
