  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴

ورود آبی پوشان به کاراته؛

اولین طلایی ایران مدیر آکادمی کاراته باشگاه استقلال شد

اولین طلایی ایران مدیر آکادمی کاراته باشگاه استقلال شد

باشگاه استقلال در ادامه فعالیت در رشته های مختلف ورزشی، این بار با ورود به کاراته، مهدی عموزاده را به عنوان مدیر آکادمی معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال که تا امروز در رشته‌های چون بسکتبال، والیبال، فوتسال، تکواندو و چند رشته دیگر در کنار فوتبال سرمایه گذاری کرده، در تازه‌ترین اقدام به کاراته ورود کرده و قرار است در این رشته فعالیت کند.

بر همین اساس پس از برگزاری جلسات متعدد در همین خصوص مهدی عموزاده، اولین طلایی کاراته ایران در مسابقات قهرمانی جهان که مدتی قبل هم هدایت تیم‌های رده سنی پایه را در مسابقات قهرمانی آسیا برعهده داشت به عنوان مدیر آکادمی کاراته استقلال انتخاب و معرفی شد.

پایگاه قهرمانی کاراته استقلال با محوریت شهر قم به عنوان یکی از شهرهای قهرمان ساز تشکیل شده و با مدیریت عموزاده در رده‌های سنی پایه برنامه‌های آموزشی را آغاز خواهد کرد. باشگاه استقلال سال آینده برای حضور در سوپر لیگ کاراته نیز اقدام خواهند کرد.

کد خبر 6707034

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها