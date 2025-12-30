به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ جلسه شورای مدیران سازمان امور دانشجویان در خصوص بهرهوری با حضور سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، محمدصالح اولیا معاون سازمان امور اداری و استخدامی و رئیس سازمان ملی بهرهوری و معاونان و مدیران سازمان برگزار شد.
حبیبا در این جلسه به بررسی موضوع بهرهوری در دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی پرداخت و گفت: سازمان امور دانشجویان در زمینه ارتقا بهرهوری در خوابگاهها و کمک به سایر دانشگاهها و دستگاهها پیشتاز است.
وی ادامه داد: امسال توجه ویژهای به بازسازی و بهینهسازی خوابگاهها داشتهایم و گزارشهای مربوط به این موضوع به شکل جدی در جلسات مختلف ارائه شده است. هدف ما ارتقا کیفیت زندگی دانشجویان و استفاده بهینه از امکانات موجود است.
معاون وزیر علوم با تاکید بر ضرورت بهبود خدمات دانشگاهی و ارتقا سلامت روحی و جسمی دانشجویان گفت: با این رویکرد از ظرفیت بخش خصوصی در دانشگاهها استفاده شد به طوری که از مهر ماه امسال ۱۷ دانشگاه رستوران مکمل ایجاد کردهاند. این خدمات میتواند به افزایش کیفیت و کاهش هزینهها منجر شود.
حبیبا همچنین بر اهمیت برنامههای ورزشی در بهبود وضعیت روحی و روانی دانشجویان تأکید کرد و افزود: برنامههای مختلفی در حوزه ورزش، از جمله المپیادهای درون دانشگاهی و استانی، به منظور ایجاد شور و نشاط در بین دانشجویان اجرا شده است. این برنامهها میتواند به کاهش مشکلات روحی، روانی، استرس و اضطراب در بین دانشجویان کمک کند.
وی در ادامه به نقش مشاوران در این زمینه اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه بسیاری از تعاملات در فضای مجازی صورت میگیرد، ضرورت دارد که مشاوران، بهطور مرتب کارگاهها و جلسات مختلفی برای ارتقا سلامت روانی و اجتماعی دانشجویان برگزار کنند.
حبیبا تصریح کرد: با برنامهریزیهای مستمر، میتوانیم به جذب دانشجویان خارجی نیز کمک کنیم و فرصتهای جدیدی را برای آنان فراهم سازیم.
رئیس سازمان امور دانشجویان با تاکید بر اهمیت اصلاح قوانین و مقررات برای بهبود فعالیتها و جذب دانشجویان بینالمللی اظهار کرد: کارگروه ملی برای جذب دانشجویان با همکاری دانشگاهها تشکیل شده و گزارشهای هفتگی از وضعیت این فعالیتها گرفته میشود. برای ارتقا بهرهوری، نیاز به اصلاح قوانین و مقررات داریم.
حبیبا همچنین به چالشهای موجود در دانشگاهها اشاره کرد و ادامه داد: مشکلات مختلفی که دانشجویان با آن مواجه هستند، باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر، سامانههایی که در سازمان وجود دارد به دلیل عدم همکاری برخی کارشناسان، با چالشهایی روبرو است. اما ما به تناسب قسمتهای فعال توانستهایم اکثر فرآیندها را بهبود بخشیم.
وی به موضوع هوشمند سازی فرآیندها نیز اشاره کرد و گفت: به دنبال این هستیم تا تیکت گذاری جایگزین تماسهای تلفنی شود تا روند کارها سریعتر و مؤثرتر انجام گیرد. روزانه حدود ۳۰۰ نفر به سازمان مراجعه میکنند و تلاش داریم تا با هوشمند سازی، این فرآیندها را تسهیل کنیم.
حبیبا در پایان تصریح کرد: سامانه هوشمند سازی که از دو سال پیش آغاز شده، بر اساس ماده ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه کشور شکل گرفته است و ما به دنبال این هستیم تا درصد فعالیتهای الکترونیکی را در این زمینه افزایش دهیم.
همچنین در این جلسه محمدصالح علیا معاون سازمان امور اداری و استخدامی و رئیس سازمان ملی بهرهوری با اظهار خرسندی از حضور در جمع مدیران سازمان امور دانشجویان، سازمان امور دانشجویان را یک سازمان پیشرو در حوزه بهرهوری دانست.
وی افزود: نظر به مأموریتهای گسترده این سازمان و تعداد بالای ارباب رجوع و متقاضیان این سازمان و حوزه خدماتی گسترده در سطح کشور که چند میلیون دانشجو را پوشش میدهد، میتواند با افزایش بهرهوری خدمات خود از جمله موضوع تغذیه دانشجویان و سرویس خوابگاههای دانشجویی که بودجه بسیار بالایی را هرساله دولت در این مسیر هزینه میکند، علاوه بر اینکه با افزایش بهرهوری هزینهها را به میزان معناداری برای دولت کاهش میدهد خود میتواند الگوی بسیار خوبی برای سایر دستگاهها باشد.
اولیا به موضوع فرهنگ سازی و ترویج الگوی بهرهوری نیز اشاره داشت و گفت: بهرهوری را میتوان به صورت انفرادی از زندگی شخصی شروع کرد و آن را به سطح اجتماعی ارتقا داد.
همچنین در این جلسه حبیبی معاون سازمان ملی بهرهوری نیز به شاخصهای بهرهوری در حوزه آموزش عالی پرداخت و ضمن برشمردن برخی از این شاخصها از جمله نسبت اختراعات تجاریسازی شده به کل اختراعات ثبت شده و درصد سامانهای شدن خدمات به کل خدمات در حوزه دانشجویی و نیز نسبت کارمند به دانشجو اشاره داشتند این شاخصها میتوانند نشان دهنده میزان بهرهوری در آموزش عالی باشند و باید سعی شود در این شاخصها به استاندارد نزدیک شویم.
