اهواز - پیکر آیتالله سید علی شفیعی نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با حضور مردم اهواز تشییع شد.
