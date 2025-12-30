به گزارش خبرگزاری مهر، صبح هشتم دی‌ماه ۱۴۰۴، رویداد «جهش کاپ» با حضور حدود ۴۰۰ دانشجو از بیش از ۱۰۰ دانشگاه سراسر کشور، با هدف تقویت روحیه مشارکت و تعامل میان دانشجویان، توسعه مهارت‌های خلاق در حل مسائل، گسترش فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی، ایجاد فضایی پرنشاط برای جوانان، ترغیب آنان به حضور مؤثر در فعالیت‌های جمعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، و با محوریت تفکر، خلاقیت و نوآوری در بازی‌های فکری، با حضور داوران، مربیان، حامیان، صنعتگران حوزه بازی، تیم اجرایی و به میزبانی امین مختاری رئیس جهاددانشگاهی هنر و دبیر دومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران افتتاح شد.

دانشجویان شرکت‌کننده که از روز دوشنبه ۷ دی‌ماه پذیرش شده و در دو هتل مجزا برای برادران و خواهران اسکان یافته بودند، صبح امروز به محل برگزاری رویداد منتقل شدند تا بوت‌کمپ این رویداد با برگزاری مراسم افتتاحیه، رسماً آغاز به کار کند.

کمپ علمی و آموزشی «دومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران» در روزهای ۸ و ۹ دی‌ماه با حضور حامیان این رویداد، شامل باشگاه بازی‌های فکری دُن، اسکیپ‌زوم، تاکاگیمز، چترنگ، ذهن زیبا، خانه طراحان، روبیک و گروه آوای باران که از فعالان اصلی صنعت بازی‌سازی کشور هستند، برگزار می‌شود.

همچنین نمایشگاه جانبی بازی‌های فکری منتخب این رویداد در سالن تربیت‌بدنی دانشگاه تهران دایر خواهد بود. این نمایشگاه به ارائه طرح‌های برتر دانشجویان و نوآوری‌های مرتبط با بازی‌سازی اختصاص دارد.

برنامه روز نخست این رویداد ملی پس از مراسم افتتاحیه، شامل تبیین برنامه‌های سمپوزیوم طراحی بازی توسط مربیان و انجام مراحل تشکیل تیم و انتخاب موضوع از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰، ایده‌پردازی طرح ساخت بازی و آغاز نمونه‌سازی در سمپوزیوم طراحی بازی از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۳۰، بازدید از غرفه‌ها و دیدار با تولیدکنندگان بازی و شرکت در رقابت‌های مرحله مقدماتی پانتومیم و روبیک از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ و شرکت در نشست‌های تخصصی شامل کارگاه انتقال تجربه طراحی و ساخت اتاق معما در تالار گفت‌وگو، اصول گیم‌دیزاین و تشکیل تیم بازی‌سازی در سالن نمایش و کارگاه شناخت امکانات و محدودیت‌های تولید بازی رومیزی در ایران در سالن سمپوزیوم از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹، به‌صورت جداگانه برای آقایان و خانم‌ها، اعلام شده است.

کمپ علمی آموزشی دومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران در روزهای ۸ و ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و توسط جهاددانشگاهی هنر، و به دبیری امین مختاری در حال برگزاری است.