الگوسازی فرهنگی؛ حلقه مفقوده توسعه شهری در مشهدالرضا(ع)

خبرگزاری مهر، گروه استانها: شهر مشهد، بهعنوان شهری با هویت مذهبی، تاریخی و اجتماعی ویژه، بیش از آنکه با سازهها و زیرساختهایش شناخته شود، با الگوهای رفتاری و فرهنگی مردمانش معنا پیدا میکند. در چنین بستری، طرحهایی مانند نشان مشهدالرضا (ع) تلاشی هدفمند برای بازتعریف این هویت و انتقال آن به نسلهای آینده به شمار میرود.
در شرایطی که توسعه شهری گاه صرفاً در قالب پروژههای عمرانی تعریف میشود، توجه به سرمایههای انسانی و الگوهای الهامبخش اجتماعی میتواند توازن میان کالبد شهر و روح آن را حفظ کند. نشان مشهدالرضا (ع) در همین مسیر، تلاش دارد روایتگر کنشهای اثرگذار شهروندانی باشد که در شکلدهی به شخصیت اجتماعی مشهد نقش داشتهاند.
اهمیت الگوسازی فرهنگی در کلانشهری چون مشهد، زمانی پررنگتر میشود که نسل جوان با الگوهای متنوع و گاه متعارض مواجه است. معرفی چهرههای موفق و متعهد در عرصههای علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی میتواند مسیر انتخاب و هویتیابی جوانان را شفافتر و معنادارتر کند.
نشان مشهدالرضا (ع) فراتر از یک آئین تجلیل، بستری برای گفتوگو درباره «مشهدِ مطلوب» است؛ شهری که توسعهاش با ریشههای هویتی، فرهنگ رضوی و رفتارهای مسئولانه اجتماعی همراستا باشد و از گسست میان گذشته و حال خود جلوگیری کند.
همزمانی برنامههای ترویجی این نشان با روز مشهد، فرصت کمنظیری را فراهم کرده است تا هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی شهر نهتنها مرور، بلکه بازتولید و به زبان امروز برای خانوادهها و جوانان روایت شود؛ روایتی که میتواند مسیر آینده شهر را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
ترویج الگوهای نشان مشهد الرضا (ع) در شهر با برنامههای فرهنگی شهرداری
جواد کیانی، رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد، از برنامههای این سازمان برای معرفی و بازنشر الگوهای نشان مشهد الرضا (ع) در میان جوانان و خانوادهها خبر داد و اظهار کرد: این اقدامات همزمان با اختتامیه روز دهم دی و روز مشهد انجام خواهد شد.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد گفت: با توجه به اینکه نشان مشهد الرضا (ع) نقش اجتماعی، فرهنگی و علمی دارد، سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد برنامههای مشخصی برای ترویج و بازنشر این الگوها در سطح شهر بین جوانان و خانوادهها تدارک دیده است.
وی افزود: خاستگاه و پایگاه نشان مشهد الرضا (ع) در معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد تعریف شده و کلیه فرآیندهای مربوط به نشان توسط دبیرخانه نشان که در معاونت فرهنگی به صورت موقت و همزمان با نزدیک شدن به ایام روز مشهد انجام شده، مدیریت میشود.
کیانی ادامه داد: همکاران من تلاش میکنند نشان مشهد الرضا (ع) را که در روز دهم دی اختتامیه آن برگزار میشود، از دو منظر معرفی کنند؛ نخست از باب تکریم و تقدیر از تمام کسانی که در جهت اعتلای این شهر در حوزههای مختلف از جمله عمران، آبادانی، ایثار و شهادت، ورزش، فرهنگ و هنر گام برداشته و شایسته تقدیر شدهاند و دوم برای ترویج خود اصل نشان و قیام تاریخی مردم مشهد در سال ۱۳۵۷.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد گفت: در این راستا، مهمانان ویژهای از سراسر کشور و استان دعوت شدهاند تا همزمان با اختتامیه برنامه نشان مشهد در روز دهم دی و روز مشهد الرضا (ع) حضور داشته باشند.
نشان مشهدالرضا (ع) بازتاب هویت و رفتار اجتماعی شهر است
حجتالاسلام حسن منصوریان، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: فلسفه اصلی نشان مشهد باز کردن باب مباحثه و الگوسازی است و هدف آن حفظ شاخصههای هویتی و رفتاری شهر امام رضا (ع) است. توسعه مشهد باید همسو با علت حدوث شهر و مرکزیت حرم باشد تا از دوقطبی شدن میان مشهد قدیم و جدید جلوگیری شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: اگر شاخصهای رفتاری و فرهنگی شهر از مسیر خود خارج شود، با افزایش مشکلات اجتماعی مانند طلاق، نزاع، آسیبهای اجتماعی و حضور معتادان متجاهر روبهرو خواهیم شد. بنابراین، نشان مشهد باید به حفظ رفتارهای هویتساز و شاخصههای فرهنگی و اجتماعی کمک کند.
وی به اهمیت الگوسازی در حوزههای علمی، اقتصادی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: این برنامه، رفتارهای ارزشمند اقتصادی، علمی و فرهنگی را معرفی و برجسته میکند و اجزا تشکیلدهنده هویت مشهد را تقویت میکند. به این ترتیب، نشان مشهد نه تنها تجلیل از افراد است، بلکه نقش مهمی در ریلگذاری توسعه شهر و رفع معضلات اجتماعی دارد
منصوریان بیان کرد: با این تلاشها، اجزای هویت مشهد حفظ و مسیر رشد شهر با حفظ شاخصههای فرهنگی و اجتماعی ادامه خواهد یافت.
نشان مشهدالرضا (ع) فرصتی برای الگوسازی نسل جوان و ترویج هویت فرهنگی شهر است
فاطمه سلیمی، عضو شورای شهر مشهد، با تبریک ایام و تقدیر از برگزاری موفق نشان مشهدالرضا (ع)، بر اهمیت الگوسازی فرهنگی و هویتی در شهر تأکید کرد و گفت: این برنامه نه تنها فرصتی برای تقدیر از افراد شاخص شهر است، بلکه بستری برای معرفی الگوهای صحیح برای نسل آینده محسوب میشود. خادمی شهر امام رضا (ع) و ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی در کنار زیرساختهای شهری اهمیت دارد.
عضو شورای شهر مشهد افزود: اگرچه در مدیریت شهری پروژههای متعددی در حوزه زیرساخت انجام شده است، اما هویت فرهنگی و اجتماعی شهر نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد. نشان مشهد میتواند با انتقال تجربه و مستندسازی فعالیتها، الگویی برای نسلهای آینده ایجاد کند.
وی به اهمیت توجه ویژه به جوانان و نوجوانان نخبه اشاره کرد و گفت: نسل جوان امروز سرعت و توانمندی بالایی دارد و باید فرصت دیده شدن و مشارکت در شاخههای علمی، فناوری و اجتماعی نشان مشهد برای آنها فراهم شود.
سلیمی بر ضرورت الگوسازی زنان در جامعه تأکید کرد و افزود: باید زنان موفق به عنوان الگو به جامعه معرفی شوند تا نوجوانان دختر و پسر از مسیر موفقیت آنها الهام بگیرند.
عضو شورای شهر مشهد گفت: همچنین باید نگاه بینالمللی نسبت به نشان مشهد و معرفی افراد موفق مشهدی در عرصههای جهانی ایجاد شود. این اقدام میتواند شهر مشهد را به عنوان یک مرکز فرهنگی، علمی و اجتماعی الگوساز معرفی کند و باعث جریانسازی مثبت در سطح ملی و بینالمللی شود.
نشان مشهدالرضا (ع)؛ پیوند هویت فرهنگی و توسعه شهری در مشهد
نشان مشهدالرضا (ع) نشان میدهد که سیاستگذاری فرهنگی زمانی اثربخش است که از سطح مراسم عبور کرده و به فرآیندی مستمر برای شناسایی، معرفی و ترویج الگوهای اجتماعی تبدیل شود؛ فرآیندی که بتواند در زندگی روزمره شهروندان اثر بگذارد.
تمرکز بر معرفی الگوهای موفق شهری، این پیام را منتقل میکند که پیشرفت مشهد تنها به بعد فیزیکی و اقتصادی محدود نیست، بلکه رفتارهای مسئولانه، اخلاقی و خلاقانه شهروندان نیز بخش جداییناپذیر توسعه پایدار به شمار میرود.
ترویج نشان مشهدالرضا (ع) در سطح شهر میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی ایفا کند؛ چراکه برجستهسازی هویت و رفتارهای الگو، به تقویت حس تعلق، مسئولیتپذیری و همبستگی اجتماعی منجر میشود.
توجه ویژه به جوانان، زنان و نخبگان در این رویداد، گامی مهم در جهت عدالت فرهنگی و ایجاد فرصتهای برابر برای دیدهشدن استعدادهای مختلف اجتماعی است؛ اقدامی که میتواند سرمایه انسانی شهر را فعال و پویا نگه دارد.
نشان مشهدالرضا (ع) اگر بهعنوان یک جریان فرهنگی مستمر دنبال شود، میتواند مشهد را از یک شهر میزبان به الگویی الهامبخش در سطح ملی و حتی بینالمللی تبدیل کند؛ شهری که هویت، فرهنگ و کنش اجتماعی آن، همپای توسعه کالبدی رشد میکند.
