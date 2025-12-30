  1. استانها
  2. همدان
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

بارش خفیف برف در همدان؛ دما در برخی نقاط به منفی ۱۳ درجه می‌رسد

همدان- کارشناس هواشناسی همدان از بارش خفیف برف در برخی مناطق استان خبر داد و گفت: با تداوم کاهش دما، کمینه دمای هوا در برخی نقاط تا منفی ۱۳ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

محمد حسن باقری‌شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی اظهار کرد: طی ساعاتی از شب گذشته، بارش خفیف برف عمدتاً در مناطق غربی استان همدان رخ داد که بیشترین میزان بارش با ۴ میلی‌متر در گل‌تپه گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه ارتفاع برف در برخی نقاط استان همدان حتی به ۱۰ سانتی‌متر نیز رسید، افزود: از ایستگاه دانشگاه بوعلی نیز بارش ۲ میلی‌متری برف به ثبت رسیده و به‌طور مقطعی ارتفاع برف در سطح شهر همدان در برخی مناطق تا ۵ سانتی‌متر گزارش شده است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان بیان کرد: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، آسمان استان از امروز تا پنج روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و امروز نیز وزش باد نسبتاً شدید در اکثر نقاط استان تداوم دارد.

باقری‌شکیب خاطرنشان کرد: با توجه به پوشش برفی موجود، وقوع کولاک نقطه‌ای برف در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

وی با بیان اینکه از فردا به‌تدریج از سرعت باد کاسته می‌شود، گفت: روند کاهش دما طی امروز در استان ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود صبح فردا دمای کمینه در برخی نقاط استان به منفی ۱۳ درجه سانتی‌گراد برسد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان در پایان افزود: روز گذشته بیشینه دما در فامنین ۱۰ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و صبح امروز نیز کمینه دما در گل‌تپه به منفی ۹ درجه رسید؛ بر این اساس، دمای هوا در همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۷ و منفی ۵ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

