محمد حسن باقریشکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی اظهار کرد: طی ساعاتی از شب گذشته، بارش خفیف برف عمدتاً در مناطق غربی استان همدان رخ داد که بیشترین میزان بارش با ۴ میلیمتر در گلتپه گزارش شده است.
وی با اشاره به اینکه ارتفاع برف در برخی نقاط استان همدان حتی به ۱۰ سانتیمتر نیز رسید، افزود: از ایستگاه دانشگاه بوعلی نیز بارش ۲ میلیمتری برف به ثبت رسیده و بهطور مقطعی ارتفاع برف در سطح شهر همدان در برخی مناطق تا ۵ سانتیمتر گزارش شده است.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان بیان کرد: بر اساس آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، آسمان استان از امروز تا پنج روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و امروز نیز وزش باد نسبتاً شدید در اکثر نقاط استان تداوم دارد.
باقریشکیب خاطرنشان کرد: با توجه به پوشش برفی موجود، وقوع کولاک نقطهای برف در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.
وی با بیان اینکه از فردا بهتدریج از سرعت باد کاسته میشود، گفت: روند کاهش دما طی امروز در استان ادامه خواهد داشت و پیشبینی میشود صبح فردا دمای کمینه در برخی نقاط استان به منفی ۱۳ درجه سانتیگراد برسد.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان در پایان افزود: روز گذشته بیشینه دما در فامنین ۱۰ درجه سانتیگراد ثبت شد و صبح امروز نیز کمینه دما در گلتپه به منفی ۹ درجه رسید؛ بر این اساس، دمای هوا در همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۷ و منفی ۵ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
