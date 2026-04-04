ورود سامانه بارشی جدید به همدان از امروز

محمدحسن باقریشکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر از ورود یک سامانه بارشی جدید به استان همدان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس نقشههای پیشیابی، از فردا تا روز چهارشنبه بارشهای پراکنده همراه با رگبار و رعد و برق در استان پیشبینی میشود و دمای هوا نیز تا حدود منفی ۲ درجه سانتیگراد کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به بارشهای شبانهروز گذشته، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته میزان بارش در نقاط مختلف استان قابلتوجه بوده بهطوری که بیشترین بارش در باباکمال تویسرکان با ۲۹ میلیمتر، ده حیدر نهاوند با ۱۶ میلیمتر و شهر همدان با ۱۴ میلیمتر ثبت شده است.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان افزود: همچنین در ایستگاه دانشگاه بوعلیسینا ۷ میلیمتر و در سد اکباتان ۱۰ میلیمتر بارش گزارش شده است.
وی در خصوص وزش باید با بیان اینکه برای اواسط امروز نیز وزش باد شدید و نسبتاً شدید پیشبینی میشود، بیان کرد: روز گذشته در قهاوند سرعت باد به بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعت رسید.
باقریشکیب درباره تغییرات دمایی استان در شبانهروز گذشته نیز اضافه کرد: در ۲۴ ساعت گذشته کمینه و بیشینه دمای ایستگاه فرودگاه همدان به ترتیب ۶ و ۱۹ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
وی افزود: بر اساس آخرین دادهها، گلتپه با دمای حداقل ۴ درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان و شهرهای فامنین و قهاوند با ثبت بیشترین دما در حدود ۲۱ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان در ۲۴ ساعت گذشته بودهاند.
