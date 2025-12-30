برخورد با ایستگاه مترو روسیو با یک جان باخته

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، مترو لیسبون در بیانیهای که در وبسایت خود منتشر کرد، اعلام کرد که خدمات رسانی در بخش آسیب دیده مختل شده است و پیشبینی مدت زمان اختلال ممکن نیست. در این بیانیه آمده است: مترو تمام تلاش خود را میکند تا در اسرع وقت خدمات رسانی خود را از سر بگیرد.
خط سبز، یکی از مسیرهای اصلی مترو لیسبون، مرکز شهر را به محلههای شرقی متصل میکند و روزانه به هزاران مسافر خدمات رسانی میکند.
ایستگاه روسیو در یکی از شلوغترین مناطق مرکزی لیسبون واقع شده و یک قطب حمل و نقل اصلی است که خدمات مترو، قطار و اتوبوس را به هم متصل میکند.
تا کنون، مقامات مترو جزئیات بیشتری در مورد شرایط حادثه یا هویت قربانی منتشر نکردهاند.
