فردا چهارشنبه ادارات و مراکز آموزشی لرستان تعطیل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی پیشبینی سازمان هواشناسی کشور مبنی بر ورود موج سرما و کاهش محسوس دما در استان لرستان، ستاد مدیریت بحران استان باهدف صرفهجویی در مصرف انرژی، تعطیلی همه ادارات، مراکز آموزشی و بخش عمدهای از نهادهای دولتی و خصوصی را در روز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ اعلام کرد.
بر اساس پیشبینیهای سازمان هواشناسی کشور، به دنبال بارش برفوباران در مناطق غربی و جنوب غربی کشور، استان لرستان فردا چهارشنبه، با افت قابلملاحظه دما مواجه خواهد شد؛ بهگونهای که کمینه دما در ساعات صبح در اغلب شهرهای استان بین ۵ تا ۱۰ درجه سانتیگراد کاهش مییابد.
در همین راستا و به استناد تصمیمات ستاد مدیریت بحران استان لرستان، باهدف مدیریت و صرفهجویی در مصرف انرژی، همه ادارات، شعب دادگستری و دادسراها، مؤسسات دولتی و خصوصی، مراکز آموزشی، دانشگاهها، شعب بانکها و شرکتهای بیمه در روز چهارشنبه تعطیل خواهند بود.
این مصوبه شامل شعب کشیک تعیینشده از سوی شورای هماهنگی بانکها و بیمهها، واحدهای عملیاتی و فوریتهای شهرداریها، مراکز امدادی و درمانی بیمارستانها، نیروهای شیفت گردان و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی نمیشود. همچنین همه امتحانات نهایی دانشآموزان و امتحانات مراکز دانشگاهی مطابق برنامه زمانبندی قبلی برگزار خواهد شد.
