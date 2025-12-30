به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالنبی موسویفرد صبح امروز سهشنبه در مراسم تشییع و خاکسپاری سید آیتالله علی شفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: این عالم ربانی، عالمی وارسته بود که تا بن دندان به خداوند متعال و ائمه اطهار (ع) اعتقاد داشت.
وی افزود: سالهای متمادی آیتالله شفیعی را میشناختم و جز عمل صالح چیزی از ایشان ندیدم؛ بهدرستی شهادت میدهم که حتی یکبار نیز این عالم وارسته را در ارتکاب مکروه ندیدم.
نماینده ولیفقیه در خوزستان با اشاره به روایتی از حضرت محمد (ص) خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم (ص) فرمودهاند هرگاه عالمی وارسته از دنیا میرود، مصیبتی جبرانناپذیر رخ میدهد و شکافی در پیکره اسلام ایجاد میشود که هرگز پر نخواهد شد.
موسویفرد در پایان از حضور گسترده و ارزشمند مردم، علما، روحانیون و مسئولان در مراسم تشییع این عالم ربانی قدردانی کرد.
نظر شما