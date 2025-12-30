۹ دی تجلی بصیرت مردمی در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است

سجاد مقدمی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روزهای سال به‌طور ذاتی تفاوتی با یکدیگر ندارند، اظهار داشت: آنچه یک روز را در تاریخ ماندگار می‌کند، اراده‌ها، مجاهدت‌ها و حضور به‌موقع مردم است. ۹ دی از همین جنس است؛ روزی که ملت ایران با احساس تکلیف و مسئولیت، بدون هیچ‌گونه فراخوان رسمی، در صحنه حاضر شدند و برگ مهمی از تاریخ انقلاب اسلامی را رقم زدند.

مقدمی با اشاره به شرایط اجتماعی و سیاسی منتهی به این روز افزود: زمانی که مردم شاهد افزایش تعدی‌ها در جامعه و جسارت به مقدسات دینی، به‌ویژه حریم عاشورا و امام حسین (ع) بودند، حجت بر همگان تمام شد و مردم با روحیه انقلابی و آتش به اختیار وارد میدان شدند. این حضور گسترده و خودجوش، پیام روشنی برای مسئولان، قوای سه‌گانه و بدخواهان انقلاب داشت.

این فعال سیاسی اصولگرا تأکید کرد: حماسه ۹ دی نه محصول برنامه‌ریزی نهادهای دولتی بود و نه نتیجه فراخوان‌های رسمی، بلکه برخاسته از اراده درونی مردم و احساس مسئولیت اجتماعی آنان بود. بدون حضور مردم، چنین حرکت عظیم و اثرگذاری هرگز شکل نمی‌گرفت.

وی با اشاره به نقش اقشار مختلف جامعه در این حماسه گفت: علما، مؤمنان، نخبگان، انقلابیون و به‌ویژه جوانان نسل‌های دوم و سوم انقلاب که خود را سربازان امام خمینی (ره) می‌دانند، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری این حرکت مردمی داشتند؛ حرکتی که نگاه جهانیان را به خود معطوف کرد و نشان داد ملت ایران در بزنگاه‌ها با بصیرت وارد صحنه می‌شود.

فعال سیاسی اصولگرا، با اشاره به حماسه ۹ دی، این روز را نماد حضور خودجوش، آگاهانه و مسئولانه مردم در دفاع از مقدسات دینی و آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی، بدون نیاز به فراخوان رسمی، با بصیرت وارد صحنه می‌شود و اجازه خدشه به دین و نظام را نخواهد داد.

مقدمی با بیان اینکه وجود برخی نارضایتی‌های اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی در هر جامعه‌ای امری طبیعی است، خاطرنشان کرد: با این حال، دفاع از دین، میهن و اصل نظام اسلامی از اولویت‌های اساسی ملت ایران است و مردم به‌روشنی نشان دادند که اجازه جسارت به باورهای دینی و امنیت ملی کشور را نخواهند داد.

وی با اشاره به مقاطع تاریخی مشابه از جمله حوادث ۲۳ تیر ۱۳۷۸ تصریح کرد: مسئولیت‌پذیری و حضور در صحنه محدود به یک مقطع خاص نیست. ملت ایران همواره هوشیار بوده و در هر زمانی که احساس کند به آرمان‌های امام (ره)، انقلاب و نظام اسلامی خدشه‌ای وارد می‌شود، با تمام توان وارد میدان خواهد شد.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: همدلی و همراهی مردم، علما، جوانان، نهادهای فرهنگی و ارکان نظام، وحدتی کم‌نظیر ایجاد کرد که پاسخی قاطع به فتنه‌گران داخلی و مخالفان خارجی بود. این پیام همچنان برای دشمنان انقلاب باقی است که ملت ایران بیدار، آگاه و همواره آماده دفاع از کشور و ارزش‌های خود است.