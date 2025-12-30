ایران نیروی دریایی کانادا را «سازمان تروریستی» اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه در مورد اقدام متقابل در قبال تصمیم غیرقانونی دولت کانادا در برچسب زنی به بخشی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تصمیم غیرقانونی دولت کانادا در تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴ اعلام می‌دارد: از آنجا که دولت کانادا بر خلاف اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که یکی از ارکان نیروهای مسلح رسمی کشور شناخته می‌شود یک نهاد تروریستی معرفی کرده است، دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل عمل متقابل و مستند به ماده ۷ قانون «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا» مصوب سال ۱۳۹۸ که تصریح می‌کند «کلیه کشورهایی که به هر نحو از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی تبعیت یا حمایت نمایند، مشمول عمل متقابل می‌شوند»، نیروی دریایی کانادا (Royal Canadian Navy) را مشمول قانون مذکور و مفاد آن می‌داند و از این رو، در چارچوب اقدام متقابل، آن را به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی و اعلام می‌کند.