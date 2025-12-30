به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حسینعلی سعدی در مراسم گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی در کرج با اشاره به دستاوردهای علمی و فناوری کشور، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران باوجود فشارها و دشمنی‌ها، به توانمندی‌های مهمی ازجمله فناوری هسته‌ای و پیشرفت‌های علمی دست‌یافته و این مسیر با اتکا به رهبری حکیمانه و حضور مردم ادامه خواهد یافت.

وی بابیان اینکه مذاکره زمانی معتبر است که بر پایه گفت‌وگوی عادلانه و منافع دوطرفه باشد، افزود: اگر مذاکره به بهانه‌ای برای تحمیل خواسته‌های یک‌سویه و تضعیف منافع ملی تبدیل شود، ملت ایران آن را نمی‌پذیرد چراکه دوران کرنش در برابر قدرت‌های خارجی گذشته و امروز ملت ایران باعزت و اقتدار در مسیر خود ایستاده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به رفتار دوگانه دشمنان در عرصه دیپلماسی، گفت: درحالی‌که جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف در مسیر گفت‌وگو حرکت کرده، دشمنان حتی در بحبوحه مذاکرات نیز دست به اقدامات خصمانه زده‌اند که این مسئله ماهیت واقعی آنان را آشکار می‌کند.

سعدی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده بصیرت مردم تصریح کرد: یوم‌الله ۹ دی نماد آگاهی، ولایتمداری و تشخیص درست مردم در بزنگاه‌های تاریخی است و ملت ایران نشان داده‌اند که هزینه مقاومت کمتر از هزینه تسلیم است و با حضور آگاهانه خود، نقشه‌های دشمن را خنثی کرده‌اند.

وی انسجام ملی را مهم‌ترین عامل اقتدار جمهوری اسلامی دانست و افزود: دشمنان در قالب جنگ ترکیبی، از ابزارهای نظامی، رسانه‌ای و عملیات روانی بهره می‌برند، اما آنچه آنان را ناکام گذاشته، پیوند عمیق مردم با ولایت‌فقیه و اعتماد به رهبری نظام است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اولویت معیشت مردم، خاطرنشان کرد: مسئولان و مدیران کشور وظیفه‌دارند با مدیریت کارآمد، از این سرمایه عظیم اجتماعی صیانت کرده و اجازه ندهند ضعف مدیریتی یا بی‌توجهی به مطالبات مردم، به انسجام و وفاق ملی آسیب بزند.

سعدی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های بالای کشور و توانمندی جوانان ایرانی، گفت: پیشرفت‌های علمی، پرتاب ماهواره‌ها و دستاوردهای فناورانه، نشانه قدرت ذهن خلاق جوان ایرانی است و با تداوم روحیه جهادی، امیدآفرینی و نهضت تبیین، ایران اسلامی باعزت و اقتدار از پیچ‌های تاریخی عبور خواهد کرد.