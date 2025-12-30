به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرور در پیامی به مناسبت سالروز حماسه ۹ دی، با تأکید بر نقش بیبدیل مردم در پاسداری از نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: نهم دیماه یادآور روزی است که ملت بزرگ ایران با بصیرت، هوشمندی و حضور آگاهانه خود، بار دیگر وفاداریشان را به ولایت فقیه، آرمانهای امام راحل (ره) و خون پاک شهدا به نمایش گذاشتند.
وی افزود: حماسه ۹ دی نشان داد که مردم ایران در بزنگاههای حساس تاریخی، همواره با وحدت و انسجام مثالزدنی در صحنه حاضر بوده و اجازه نخواهند داد دشمنان و بدخواهان این مرز و بوم به اهداف شوم خود دست یابند.
فرماندار کرج با اشاره به اهمیت حفظ روحیه همدلی و انسجام ملی تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت وحدت، امیدآفرینی و اعتماد عمومی هستیم و بیشک تکیه بر سرمایه عظیم مردمی، رمز عبور از چالشها و زمینهساز پیشرفت و تعالی کشور خواهد بود.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با آرمانهای والای نظام، ابراز امیدواری کرد: با اتکا به بصیرت مردمی و تلاش مسئولان، مسیر توسعه، آرامش و سربلندی ایران اسلامی با قدرت ادامه یابد.
نظر شما