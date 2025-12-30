پایان «آفتاب» درخشانِ تئاتر معلولان؛ برگزیدگان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین اختتامیه هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت «آفتاب»، هیئت داوران اسامی برگزیدگان بخش‌های مختلف را به شرح زیر اعلام کردند:

برگزیدگان بخش کودک و نوجوان

- بازیگری کودک و نوجوان

الناز قنبریان؛ دریافت دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی برای صداپیشگی در نمایش «بازی».

- دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی (مشترک)

اعظم غلامی و مریم مختاری برای نمایش «یک تجربه».

- عروسک‌گردانی

دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی به ریحانه شیخی برای نمایش «یک تجربه».

- موسیقی

لوح تقدیر و جایزه نقدی (مشترک) به امیرمحمد کرمی، محمدجواد صدری و طلوع نادری در نمایش «بازی».

دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی به شاهین حدیدی برای نمایش «خروس».

- ماسک و گریم

لوح تقدیر و جایزه نقدی به اعظم دلداده برای نمایش «پیرزن و کدوی سحرآمیز».

لوح تقدیر و جایزه نقدی به فریده نصر اصفهانی برای نمایش «بازی».

رتبه اول ماسک و گریم، دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی به سحر آذرخش برای نمایش «دیو و دختر».

- طراحی لباس

رتبه سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به سارا عطایی برای نمایش «پیرزن و کدوی سحرآمیز».

رتبه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به زهرا کوهی و الهام غفاری برای نمایش «دیو و دختر».

رتبه اول: دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی به مهدی تاجیک برای نمایش «خروس».

لوح تقدیر و جایزه نقدی به هدیه نوروزی برای نمایش «آن شب ستاره بارید».

لوح تقدیر و جایزه نقدی به اکرم بایه برای نمایش «بازی».

- طراحی نور

لوح تقدیر و جایزه نقدی به حامد قاسم‌پور برای نمایش «آن شب ستاره بارید».

- طراحی صحنه

لوح تقدیر و جایزه نقدی به سارا عطایی برای نمایش «پیرزن و کدوی سحرآمیز».

- بازیگری همراه زن

رتبه سوم: رؤیا تیموری در نمایش «دیو و دختر».

رتبه دوم: آزاده خنجری و سیمین‌دخت مشهدی (مشترک) برای نمایش «یک تجربه».

رتبه اول: آیلین کوهی فائق؛ دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی برای نمایش «دیو و دختر».

- بازیگری همراه مرد

رتبه سوم: مهدی احمدی برای نمایش «یک تجربه».

رتبه دوم: رضا محمدنیا برای نمایش «بازی».

رتبه اول: رضا بهرامی؛ دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی برای نمایش «خروس».

- بازیگری مرد

رتبه دوم: مسیحا مشایخی برای نمایش «پیرزن و کدوی سحرآمیز».

رتبه اول: امیرحسین مهدی‌زاده؛ دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی برای نمایش «پیرزن و کدوی سحرآمیز».

- بازیگری زن

رتبه سوم: خدیجه رهنمایی برای نمایش «آن شب ستاره بارید».

رتبه دوم: شقایق رسولیان برای نمایش «آن شب ستاره بارید».

رتبه اول: پریسا شادکام‌نژاد؛ دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی برای نمایش «پیرزن و کدوی سحرآمیز».

- تقدیرهای ویژه بازیگری

لوح تقدیر و جایزه نقدی (تقدیر گروهی مشترک) به مصطفی حسینی در نمایش «بازی».

لوح تقدیر و جایزه نقدی به ملیکا محمدی و نیلوفر مدحی در بازیگری زن نمایش «بازی».

لوح تقدیر و جایزه نقدی به محمد قوی‌البنیه، حسین بلوری و میلاد حسینی قشقایی در بازیگری مرد نمایش «بازی».

رتبه اول بازیگری زن (مشترک): دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی به سحر هاشمی، هانیه رستگاری و فاطمه صفدری‌پور در نمایش «خروس».

دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی به محمد اسلامی‌پور در بازیگری مرد نمایش «پیرزن و کدوی سحرآمیز».

دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی به زهرا کوهی فایق و جمیل قربانی در نمایش «دیو و دختر».

دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی به احمد مطوری در نمایش «خروس».

- کارگردانی

رتبه سوم: مرضیه آقاسی برای نمایش «بازی».

رتبه دوم: اعظم دلداده برای نمایش «پیرزن و کدوی سحرآمیز».

رتبه اول: مهدی تاجیک‌راد؛ دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی برای نمایش «خروس».

برگزیدگان بخش تئاتر خیابانی

- لوح تقدیر و جایزه نقدی مشترک به علی حسینی و مرضیه علیزاده برای نمایش «حنا دختری در مزرعه».

- لوح تقدیر و جایزه نقدی بازیگری به محمدرضا موسوی برای نمایش «هشت سین».

- لوح تقدیر و جایزه نقدی بازیگری به علیرضا توکلی، محمدرضا موسوی، محمد عبدلی و ایوب عوض‌پور برای نمایش «هشت سین».

- لوح تقدیر و جایزه نقدی مشترک به نرگس حاتمی، سبحان زیلابی، شیوا زمانی، علی‌مراد بهبهانی، عباس بهرامی، فرزاد علیپور و ابوالفضل حیدری برای نمایش «هشتگ نه به طلاق».

- لوح تقدیر و جایزه نقدی ترانه‌سرایی به علی‌اکبر تیموریان برای نمایش «هشت سین».

- دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی بازیگر زن کودک به ریحانه شریفی برای نمایش «هشت سین».

- لوح تقدیر و جایزه نقدی موسیقی به افشین حسنی برای نمایش «حنا دختری در مزرعه».

- دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی موسیقی برگزیده (مشترک) به معین دهقان و مهدی الصاق برای نمایش «هشت سین».

- لوح تقدیر و جایزه نقدی طراحی لباس به ندا ربانی برای نمایش «گوش پنبه‌ای‌ها».

- لوح تقدیر و جایزه نقدی طراحی فضا به مرضیه علیزاده برای نمایش «حنا دختری در مزرعه».

- دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی طراحی فضا به ابراهیم حاجی‌حیدری برای نمایش «گوش پنبه‌ای‌ها».

- لوح تقدیر و جایزه نقدی بازیگر همراه مرد به سید مهرداد کاووسی برای نمایش «حنا دختری در مزرعه».

- دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی بازیگر همراه مرد به رضا لک برای نمایش «گوش پنبه‌ای‌ها».

- لوح تقدیر و جایزه نقدی بازیگر مرد به حامد حسن‌زاده برای نمایش «حواست زیر پات باشه».

- لوح تقدیر و جایزه نقدی بازیگری زن به لیلا بختیاری برای نمایش «حواست زیر پات باشه».

- رتبه دوم کارگردانی (مشترک): لوح تقدیر و جایزه نقدی به محمدمهدی غلامی و مژگان جوهری برای نمایش «هشت سین».

- رتبه اول کارگردانی: دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی به علی حاجی‌حیدری برای نمایش «گوش پنبه‌ای‌ها».

- رتبه دوم نویسندگی: لوح تقدیر و جایزه نقدی به محمدیوسف علیزارعی برای نمایش «هشت سین».

- رتبه اول نویسندگی: دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی به حسن مقصودی برای نمایش «گوش پنبه‌ای‌ها»

برگزیدگان بخش صحنه‌ای بزرگسال

- لوح تقدیر و جایزه نقدی طراحی پوستر و بروشور به سینا ابراهیمی برای نمایش «رخت‌شورشاه».

- دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی موسیقی به گروه نمایشی «رخت‌شورشاه».

- رتبه اول طراحی پوستر و بروشور: دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی به دلارام طغرایی برای نمایش «آرش».

- رتبه اول طراحی صحنه: دیپلم افتخار، تندیس گروهی و جایزه نقدی به حجت یداللهی، رضا مرادیان، نسیم سلطانی، سیمانوش و اکرم یداللهی برای نمایش «چهل‌تیکه».

- لوح تقدیر و جایزه نقدی طراحی صحنه (مشترک) به یاسمین پیداوودی و پریسا عباسی برای نمایش «در کوچه خوشبختی».

- رتبه سوم بازیگر همراه زن: یلدا فاطمی برای نمایش «من آدم نیستم».

- رتبه دوم بازیگر همراه زن: یاسمین پیداوودی برای نمایش «در کوچه خوشبختی».

- رتبه اول بازیگر همراه زن: دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی به فهیم خسروی برای نمایش «چهل‌تیکه».

- رتبه سوم بازیگر همراه مرد: ناصر کریمی‌نیک برای نمایش «روز موعود».

- رتبه دوم بازیگر همراه مرد: سعید صمیمی و بهزاد ترابیان برای نمایش «رخت‌شورشاه».

- رتبه اول بازیگر همراه مرد: دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی به رضا علوی برای نمایش «رخت‌شورشاه».

- لوح تقدیر گروهی به شهناز مؤذن صفایی و اعظم گلستان برای نمایش «آرش».

- لوح تقدیر و جایزه نقدی بازیگری زن به فاطمه رفیعی برای نمایش «چهل‌تیکه».

- دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی بازیگری مرد به مهدی خجستگی برای نمایش «ترنا».

- رتبه سوم کارگردانی: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مصطفی محمدی‌دوست برای نمایش «چهل‌تیکه».

- رتبه اول کارگردانی: دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی به رضا علوی برای نمایش «رخت‌شورشاه».

- لوح تقدیر و جایزه نقدی نویسندگی به محمدرضا شاهمردی برای نمایش «ترنا».

- رتبه اول نویسندگی: دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی به یاسمین پیداوودی برای نمایش «در کوچه خوشبختی».

- لوح تقدیر گروهی به مریم حجت‌زاده، فاطمه اکبری، راحله روزبهانی، حسن عابدی، فواد رضایی و ابوالفضل حسین قربان برای نمایش «من آدم نیستم».

آثار راه‌یافته به جشنواره تئاتر فجر

- نمایش خیابانی «گوش پنبه‌ای‌ها» جشنواره بین‌المللی فجر

- نمایش «رخت‌شورشاه» جشنواره فجر

- نمایش «هشت سین» جشنواره فجر

- نمایش «در کوچه‌های خوشبختی» جشنواره فجر

هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت «آفتاب» با هدف توانمندسازی، افزایش مشارکت اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های هنری افراد دارای معلولیت برگزار شد و با استقبال گسترده گروه‌های نمایشی و هنرمندان این حوزه به پایان رسید.