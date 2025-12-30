  1. سیاست
ولایتی: ایران به توسعه صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای ادامه می‌دهد

ولایتی: ایران به توسعه صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای ادامه می‌دهد

مشاور رهبر معظم انقلاب نوشت: ترامپ می‌داند که ایران با پشتوانه یکی از طولانی‌ترین تمدن‌های بشری، اکنون با هدایت رهبری و مردمی مؤمن و مصمم به پیشبرد صنعت ‎هسته‌ای و قدرت دفاعی ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب در شبکه ایکس نوشت: یقینأ رئیس جمهور ایالات متحده می‌داند که ‎جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه یکی از طولانی‌ترین تمدن‌های بشری، اکنون با هدایت رهبری حکیم, شجاع و بزرگ و مردمی مؤمن و مصمم، یکی از کشورهای مقتدر و مستقل جهان است که بدون نیاز به هر نوع کمک خارجی به پیشبرد ‎صلح‌آمیز صنعت هسته‌ای و قدرت دفاعی مشروع خود ادامه خواهد داد و همواره از صلح و ثبات در منطقه حمایت خواهد کرد.

