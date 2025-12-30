به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی بعدازظهر سه شنبه در جمع اعضای کانون و بسیج مداحان شهرستان سمنان به میزبانی دفتر خود با اشاره به برکات و فیوضات ماه رجب گفت: در فرازی از دعای «خابَ الوافِدُونَ» می‌گوئیم «خدایا! مرا به راه راه‌یافتگان رهبری کن و کوشش کوشایان را روزیم کن و قرارم مده از بی خبرانِ دور شده از درگاهت و در روز قیامت گناهم را بیامرز.

وی در ادامه با تقدیر از تلاش‌های کانون و نیز بسیج مداحان شهرستان سمنان اظهار کرد: پیگیری رهنمودهای اخیر رهبر معظم انقلاب نظیر عمق یابی مداحی‌ها و توجه به محتوای آن، یکی از مأموریت‌ها و وظایف جامعه مداحان است.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری مداحان باید پایگاه ترویج ادبیات مقاومت باشند، گفت: جامعه مداحان ظرفیت کم‌نظیری برای انقلاب اسلامی محسوب می‌شوند که باید از این ظرفیت به نحوی مناسب استفاده شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود همدلی و همراهی مداحان با یکدیگر و نیز با کانون و بسیج مداحان را مهم دانست و گفت: جذب عناصر دلسوز و محب اهل بیت (س) و عمق بخشی معارف آنان به میزان توانمندی و تلاش مدیران و متولیان جامعه مداحان بستگی دارد.

مطیعی، نوکری اهل بیت (س) را توفیقی بی‌نظیر برای مداحان عنوان کرد و گفت: برگزاری جلسات مستمر جامعه مداحان می‌تواند زمینه‌ساز دستاوردهای متعددی باشد.

وی با تاکید بر حراست از ظرفیت‌های انسانی جامعه مداحان اظهار کرد: جذب حداکثری و حفظ عناصر دلسوز و محب اهل بیت (س) باید مورد توجه مسئولان جامعه مداحان قرار بگیرد.

نماینده رهبر معظم انقلاب در استان سمنان خواستار نقش‌آفرینی و اثرگذاری بیش از پیش مداحان در هیئات مذهبی شد و گفت: تبادل مداحان بین شهرستان‌ها و هیئات مختلف می‌تواند انسجام و یکپارچگی جامعه مداحان را تقویت کند.

مطیعی حفظ حرمت پیرغلامان اهل بیت (س) را مایه برکت دانست و با تاکید بر تکریم پیشکسوتان گفت: یکی از موضوعاتی که باید نسبت به آن حساسیت بیشتری داشت رعایت آداب دینی و اسلامی در مجالس خاکسپاری و ترحیم درگذشتگان است چراکه گاهی شاهد اجرای برخی برنامه‌ها در آرامستان‌ها هستیم که نسبتی با موضوع معاد و آخرت ندارد!

وی در بخش پایانی سخنان خود با آرزوی توفیق برای مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (س) خاطرنشان کرد: امیدواریم خداوند متعال ما را در عمل به تکالیف دینی و اسلامی خود موفق بدارد.