به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبدالعلی‌زاده در آئین افتتاح سومین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران در بوشهر اظهار کرد: حدود ۱۵ ماه پیش که مسئولیت پیگیری توسعه دریامحور را بر عهده گرفتم، صنایع دریایی کشور با مشکلات جدی از جمله نبود اعتماد متقابل میان خریداران شناور و سازندگان داخلی مواجه بود و تصویر دقیقی از ظرفیت‌های واقعی این صنعت وجود نداشت.

وی افزود: طی یک سال گذشته، با تشکیل تیم‌های تخصصی، شناسایی میدانی توانمندی‌های سواحل شمالی و جنوبی کشور آغاز شد که در نتیجه آن، ۹۷ واحد شناورسازی کوچک و بزرگ، از شناورهای خدماتی و نفتی تا کشتی‌های بزرگ، شناسایی و ظرفیت‌های فنی، انسانی و زیرساختی آنها احصا شد.

نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با اشاره به برنامه دولت برای ساماندهی این ظرفیت‌ها گفت: هدف ما این است که این واحدها به‌تدریج در قالب شهرک‌های صنعتی دریایی سازماندهی شوند تا امکان ورود آنها به ساخت شناورهای اقیانوس‌پیما و پروژه‌های بزرگ ملی فراهم شود.

عبدالعلی‌زاده تصریح کرد: در این مدت، با تشویق شرکت‌های بزرگ بهره‌بردار از جمله مجموعه‌های فعال در صنعت نفت و کشتیرانی، از آنها خواسته شد از توان سازندگان داخلی استفاده کنند؛ اقدامی که به بازگشت اعتماد و انعقاد قراردادهای جدید انجامید.

وی خاطرنشان کرد: در ۱۵ ماه اخیر، بیش از سه فروند کشتی به‌صورت کامل در داخل کشور ساخته و به مشتریان تحویل شده و تعمیرات اساسی شناورهای بزرگ نیز با موفقیت انجام شده است؛ به‌گونه‌ای که رضایت عملی بهره‌برداران را به همراه داشته است.

نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با تأکید بر نقش استان‌های ساحلی در توسعه کشور ابراز داشت: توسعه واقعی ایران از سواحل شمال و جنوب آغاز می‌شود و نخستین بهره‌مندان آن، مردم ساکن این مناطق خواهند بود؛ ازاین‌رو تقویت دانشگاه‌های این مناطق، شبکه‌سازی علمی و تربیت نیروی انسانی متخصص در دستور کار قرار گرفته است.

عبدالعلی‌زاده با دعوت از جوانان، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها افزود: در شرایط تحریم، راه پیشرفت ما حرکت به سمت فناوری‌های روز و نوآوری است و باید کشتی‌هایی بسازیم که اگر در لبه دانش جهانی نیستند، فاصله‌ای اندک با آن داشته باشند؛ آینده صنایع دریایی ایران متعلق به کسانی است که زودتر ببینند، سریع‌تر حرکت و جسورانه عمل کنند.