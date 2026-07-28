به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌اله ایلیات ظهر سه‌شنبه در جلسه بررسی و هماهنگی جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان سمنان در استانداری اظهار کرد: تسریع در جذب اعتبارات و اجرای پروژه‌های عمرانی مورد تأکید است.

وی با اشاره به بررسی روند جذب اعتبارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی استان، ادامه داد: استفاده به‌موقع از اعتبارات تخصیص‌یافته و بهره‌برداری سریع از پروژه‌ها، از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری و توسعه استان محسوب می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با انتقاد از عملکرد برخی پیمانکاران، توضیح داد: برخی پیمانکاران با وجود انعقاد قرارداد، از اجرای پروژه‌ها خودداری کرده و با طولانی کردن روند اجرا به دنبال کسب امتیازات بیشتر هستند، در حالی که این روند قابل قبول نیست.

ایلیات با تأکید بر شناسایی و به‌کارگیری پیمانکاران توانمند تصریح کرد: با توجه به آمادگی بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها برای تأمین اعتباری مصالح، هیچ توجیهی برای توقف پروژه‌های عمرانی وجود ندارد و دستگاه‌های اجرایی باید با مدیریت صحیح، روند جذب اعتبارات و اجرای طرح‌ها را تسریع کنند.

وی با اشاره به اهمیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در توسعه زیرساخت‌های استان، خاطرنشان کرد: هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در استفاده حداکثری از این اعتبارات، نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های عمرانی و تحقق اهداف توسعه‌ای استان خواهد داشت.