به گزارش خبرنگار مهر، علی تنگارمی عصر سه شنبه از پروژهها و زیرساختهای آبی سطح این شهرستان بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف اجرای و نقاط ضعف و قوت شبکه و طرحها قرار گرفت.
معاون عمرانی فرمانداری تنگستان در حین بازدید بر اهمیت حیاتی مدیریت منابع آبی به ویژه در فصل گرم سال تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و افزایش نیاز آبی در ماههای آینده، برنامهریزی دقیق و اقدامات پیشگیرانه برای پایداری وضعیت تأمین آب در شهرستان ضروری است.
وی افزود: بررسیهای امروز نشان داد که برخی از پروژهها با روند مطلوبی در حال پیشرفت هستند، اما لازم است برای تکمیل طرحهای نیمهتمام و بهینهسازی شبکه توزیع آب، تمهیدات ویژهای اندیشیده شود.
در این بازدید میدانی که با حضور کارشناسان و مسئولان ذیربط انجام شد، پروژههای متعددی از جمله مجتمع آبرسانی شهید زندهبودی، تأسیسات بزرگ گورک سلیمانی، تأسیسات گورک سادات، مخازن ذخیره آب شهر اهرم، تأسیسات جائینک، ایستگاه پایش شهر آباد، مخزن روستای چاه پیر، روستای انبارک، تأسیسات بزرگ آب گرم میراحمد، بند رستمی، زیراهک، پروژه نیمهکاره بنهگز و سالمآباد و همچنین کلیه خطوط انتقال آب و وضعیت مخازن ذخیره آب مورد بررسی فنی و کارشناسی قرار گرفت.
