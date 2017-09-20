۴۳۲ پروژه آبرسانی روستایی مازندران نیمه تمام است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عبدالهی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از دو پروژه آبرسانی روستایی پروریج آباد ، تاکام و مجتمع آبرسانی روستایی هولار شهرستان ساری با باین اینکه برای اتمام پروژه های نیمه تمام سه هزار و ۸۳۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز است اظهار داشت: مقام معظم رهبری در راستای محرومیت زدایی و آبادانی روستاها به بحث آبرسانی روستایی توجه ویژه ای داشتند چرا که آب الفبای آبادانی است لذا دستور تخصیص اعتباراتی از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرحهای آبرسانی روستایی در سطح کشور را صادر کردند که ۵۰۰ میلیون دلار برای این منظور اختصاص یافت.

وی افزود: از این مبلغ سهم استان مازندران ۷۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال برای اتمام عملیات اجرایی ۱۸۷ پروژه اولویت دار و نیمه تمام آبرسانی روستایی شامل ۴۶ پروژه مجتمعی و ۱۴۱ پروژه تک روستایی با بهره مندی ۵۵۰ روستا و جمعیتی بالغ بر۴۱۹ هزار و ۳۶۴ نفردر نظر گرفته شد.

وی افزود: تاکنون ۹۲ پروژه آبرسانی روستایی در استان مازندران با بهره مندی ۲۴۷ روستا با اعتبارات صندوق توسعه ملی به بهره برداری رسید.

عبدالهی در خصوص مشخصات فیزیکی این پروژه ها خاطر نشان کرد: برای بهره برداری از این پروژه ها ۱۶۸ کیلومتر لوله گذاری خط انتقال،۴۲۸ کیلومتر لوله گذاری شبکه توزیع،تجهیز و راه اندازی ۲۰ واحد ایستگاه پمپاژ و احداث مخازن ذخیره زمینی و هوایی به حجم کلی ۱۲۶۸۰ متر مکعب و تامین آب از ۶ فقره منابع آبی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران در ادامه سخنانش با اشاره به عملکرد شرکت در دولت تدبیر و امید تصریح کرد: در این دولت (سال ۹۲) تا پایان مرداد سالجاری ۱۶۲پروژه با بهره مندی ۴۹۷ روستا و جمعیتی بالغ بر ۴۴۴ هزار و ۹۸۱ نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شدند که برای بهره برداری از این پروژه ها حفر و تجهیز ۷۶ حلقه چاه عمیق ، بهسازی ۷۵ دهنه چشمه،۸۷۹ کیلومتر لوله گذاری خط انتقال، ۱۶۲۳ کیلومتر لوله گذاری شبکه توزیع، تجهیز و راه اندازی ۱۵۷ واحد ایستگاه پمپاژ همچنین احداث مخازن زمینی و هوایی به حجم ۶۸۳۳۰ متر مکعب ، خرید و نصب ۳۰ دستگاه دیزل ژنراتور مولد برق و نصب و راه اندازی ۱۳ فقره پکیج حذف آهن اجرا شده است.

وی افزود: در نیمه اول سالجاری ۴۲ پروژه با بهره مندی ۱۲۵ روستا و جمعیتی بالغ بر ۸۶۴۵۵ نفر و صرف اعتباری بالغ بر ۵۹۷ میلیارد ریال از آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند که برای این پروژه ها نیز حفر و تجهیز ۱۷ حلقه چاه عمیق ، بهسازی ۲۸ دهنه چشمه، لوله گذاری خط انتقال به طول ۱۷۸ کیلومتر، همچنین لوله گذاری شبکه توزیع به طول ۵۱۱ کیلومتر ، تجهیز و راه اندازی ۳۴ واحد ایستگاه پمپاژ، احداث مخازن زمینی و هوایی به حجم ۱۲۸۰۰ متر مکعب ،نصب و راه اندازی ۲ فقره پکیج حذف آهن و ۶ دستگاه دیزل ژنراتور انجام شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به دو پروزه آبرسانی روستایی پروریج آباد و تاکام اشاره کرد و افزود: آبرسانی به روستای پروریج آباد شهرستان ساری از سال ۹۰ شروع شده و برای این پروژه اعتباری به مبلغ ۶۲۸۶ میلیون ریال برای اجرای ۵ کیلومتر لوله گذاری خط انتقال،۳ واحد ایستگاه پمپاژ،احداث مخازن ذخیره به حجم ۲۰۰ متر مکعب و یک مورد منبع تامین صرف شده است که۱۲۰۰۰ میلیون ریال شرکت به پیمانکار بدهی دارد ، در حال حاضر عملیات اجرایی این پروژه به اتمام رسیده اما اصلاح ۴ کیلومتر شبکه توزیع در موافقت نامه دیده شده است

مدیر عامل آبفار مازندران ادامعه داد: عملیات آبرسانی به روستای تاکام نیز از سال ۹۴ شروع شده و برای بهره برداری از این پروژه ۲ کیلومتر خط انتقال،احداث مخازن ذخیره به حجم ۱۰۰ متر مکعب و احداث ۲ واحد ایستگاه پمپاژ با ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده که تاکنون ۱.۵ کیلومتر لوله گذاری خط انتقال و احداث ۱۰ متر مکعب مخزن ذخیره به اتمام رسیده است و اتمام عملیات اجرایی این پروژه نیاز به اعتباری بالغ بر ۴۰۰۰ میلیون ریال دارد.