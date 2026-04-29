به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از پل آسیب‌دیده بخش ابوالفارس رامهرمز اظهار کرد: این پل بر روی رودخانه علا واقع شده و بر اثر سقوط یک دستگاه تریلی با وزن مجموع ۶۰ تن (وزن کامیون ۲۰ تن و بار ۴۰ تن)، قسمتی از پل در سمت روستای خدیجه به طور کامل تخریب شده است.

استاندار خوزستان بیان کرد: بر اثر این حادثه، ارتباط روستاهای جوکنگ و خدیجه به طور کامل قطع شده و ما بلافاصله اقدامات اضطراری را برای برقراری ارتباط موقت آغاز کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون عملیات ساخت راه اضطراری با افزایش تجهیزات در دو جبهه کاری در حال انجام است و بر اساس قول مسئولان راهداری، این مسیر جایگزین تا فردا تکمیل می‌شود و امکان رفت‌وآمد از طریق آن فراهم خواهد شد.

موالی‌زاده با اشاره به زمان بازسازی پل اصلی بیان کرد: قطعات مورد نیاز برای تعمیر این پل باید از استان‌های خارج از خوزستان تأمین شود و پس از ورود قطعات، حداکثر ظرف مدت ده روز تا دو هفته، پل اصلی دوباره مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

استاندار خوزستان ادامه داد: بخشی از پل که به طور کامل تخریب شده غیرقابل استفاده است و باید کنار گذاشته شود و بخش دیگر آن مرمت خواهد شد تا اتصال مجدد برقرار شود.

وی در خصوص مشکلات ایجاد شده برای ساکنان منطقه گفت: در حال حاضر مشکلاتی برای انتقال آب به روستاها و تردد ساکنان ایجاد شده که مسیر آنها طولانی شده است و ما تلاش می‌کنیم با تکمیل هرچه سریع‌تر راه اضطراری و سپس راه اصلی، رفت‌وآمد مردم دوباره برقرار شود.