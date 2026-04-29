۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۲۵

راه اضطراری جایگزین پل آسیب‌دیده ابوالفارس رامهرمز تافردا تکمیل می‌شود

اهواز - استاندار خوزستان از تکمیل راه اضطراری جایگزین پل تخریب‌شده در بخش ابوالفارس رامهرمز تا فردا خبر داد و گفت: بازسازی کامل این پل حداکثر ظرف دو هفته انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از پل آسیب‌دیده بخش ابوالفارس رامهرمز اظهار کرد: این پل بر روی رودخانه علا واقع شده و بر اثر سقوط یک دستگاه تریلی با وزن مجموع ۶۰ تن (وزن کامیون ۲۰ تن و بار ۴۰ تن)، قسمتی از پل در سمت روستای خدیجه به طور کامل تخریب شده است.

استاندار خوزستان بیان کرد: بر اثر این حادثه، ارتباط روستاهای جوکنگ و خدیجه به طور کامل قطع شده و ما بلافاصله اقدامات اضطراری را برای برقراری ارتباط موقت آغاز کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون عملیات ساخت راه اضطراری با افزایش تجهیزات در دو جبهه کاری در حال انجام است و بر اساس قول مسئولان راهداری، این مسیر جایگزین تا فردا تکمیل می‌شود و امکان رفت‌وآمد از طریق آن فراهم خواهد شد.

موالی‌زاده با اشاره به زمان بازسازی پل اصلی بیان کرد: قطعات مورد نیاز برای تعمیر این پل باید از استان‌های خارج از خوزستان تأمین شود و پس از ورود قطعات، حداکثر ظرف مدت ده روز تا دو هفته، پل اصلی دوباره مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

استاندار خوزستان ادامه داد: بخشی از پل که به طور کامل تخریب شده غیرقابل استفاده است و باید کنار گذاشته شود و بخش دیگر آن مرمت خواهد شد تا اتصال مجدد برقرار شود.

وی در خصوص مشکلات ایجاد شده برای ساکنان منطقه گفت: در حال حاضر مشکلاتی برای انتقال آب به روستاها و تردد ساکنان ایجاد شده که مسیر آنها طولانی شده است و ما تلاش می‌کنیم با تکمیل هرچه سریع‌تر راه اضطراری و سپس راه اصلی، رفت‌وآمد مردم دوباره برقرار شود.

