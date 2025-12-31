به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی شامگاه گذشته در دیدار مدیران کل جدید و سابق تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با نماینده ولی‌فقیه در استان با تبریک میلاد جوادالائمه حضرت امام محمدتقی (ع) و با اشاره به اینکه مسیر تبلیغ دین روشن و مشخص است، اظهار کرد: وظیفه ما ترویج مبانی دین مبین اسلام و انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه رسالت نهادهای دینی و فرهنگی همچون تبلیغات اسلامی نهادینه‌سازی دین و دیانت در بین آحاد مردم است، ادامه داد: این یک کار بزرگ و مهم خاصه در عصر امتحانات و ابتلائات آخرالزمان به‌شمار می‌رود.

فاطمی بیان کرد: تبلیغات اسلامی تشکیلات مقدسی است که باید با روی خوش با مردم تعامل و مراوده داشته باشد و مردم نباید از این مجموعه دلخور باشند.

وی با ابراز خرسندی از حضور مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی در این منصب، گفت: امید است به برکت حضرت فاطمه طاهره (س) تجربه‌های علمی و اجرایی مدیرکل جدید برای این استان محروم در جهت تلاش برای جذب نیروهای مؤثر و جهادی و پیشبرد اهداف و رسالت این نهاد سودمند باشد.

امام جمعه شهرکرد با یادآوری اینکه خدمت برای نظام اسلامی یک فرصت طلایی است، افزود: امید است همکاری‌های خوبی در این استان شکل بگیرد و شاهد خدمات خوب مجموعه تبلیغات اسلامی استان در دوره جدید مدیریت شاهد باشیم.

یادآور می‌شود، مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری امروز در دفتر حجت‌الاسلام و المسلمین فاطمی، نماینده ولی فقیه در استان و با حضور حجت‌الاسلام عزت‌زمانی، معاون فرهنگی و راهبری استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی کشور و آیت‌الله کیوانی، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود.