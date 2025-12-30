خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: سازمان تبلیغات اسلامی با تشکیل شبکه عظیم مردمی متشکل از روحانیون و امامان مستقر در روستا، مساجد و پایگاه‌های اجتماعی به همراه مادحین، هیئات مذهبی، مؤسسات و خانه‌های قرآنی شهری و روستایی، کانون‌های فرهنگی و تبلیغی، قرارگاه فرهنگی بانوان و … در عرصه‌های مختلف مأموریت تبلیغ و ترویج اسلام ناب محمدی را بر عهده دارد و در سال‌های اخیر با طراحی یا مشارکت در کلان‌پروژه‌های ابتکاری همچون نهضت قرآنی «زندگی با آیه‌ها»، برنامه تلویزیونی محفل، حسینیه معلی، احیای شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان‌ها و… گام‌های امیدآفرین در ترویج و توسعه دینی، فرهنگی و قرآنی برداشته است. برپایی آئین سنگرسپاری تبلیغات اسلامی در چهارمحال و بختیاری بهانه‌ای شد تا در گفتگو با حجت‌الاسلام والمسلمین حمید باقرزاده، معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان به مرور برخی اقدامات مهم این نهاد فرهنگی در سراسر استان بپردازیم.

* در سال‌های اخیر شاهد یک حرکت قرآنی فراگیر در سطح استان چهارمحال و بختیاری با راهبری اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان بودیم که تعداد قابل توجهی از جمعیت استان را تحت پوشش قرار داد، درباره نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» توضیح دهید؟

بله همینطور است. باید یادآور شوم که در لبیک به منویات مقام معظم رهبری، جهاد تبیین راهبرد و مأموریت اصلی سازمان تبلیغات اسلامی در سال‌های اخیر بوده است که در این راستا پویش ملی «زندگی با آیه‌ها» طراحی و اجرا شد که به تدریج با فراگیر شدن گستره اجرای آن، به یک نهضت ملی در عرصه فعالیت‌های قرآنی تبدیل شد و تمام مناسبت‌ها و عملیات‌های سازمان تبلیغات اسلامی مبتنی بر محور آیات منتخب کلان‌پروژه زندگی با آیه‌ها به پیش می‌رود تا آیات نورانی کلام وحی در سطر به سطر و لایه به لایه زندگی آحاد جامعه جاری و ساری شود. درواقع هدف اصلی نهضت زندگی با آیه‌ها این است که آیات منتخب تلاوت، حفظ و درک شده و به گفتمان رایج مردم تبدیل شوند، تمامی سیاست‌گذاری های صورت گرفته نیز در راستای تحقق این موضوع بوده است.

* چهارمحال و بختیاری در اجرای نهضت «زندگی با آیه‌ها» در ماه رمضان گذشته جزو استان‌های برتر قرار گرفت، در این خصوص بیشتر توضیح دهید؟

خوشبختانه در عملیاتی‌شدن نهضت زندگی با آیه‌ها در ماه رمضان قبلی قدم‌های بسیار خوبی را با همکاری و همدلی و هم‌افزایی نهادهای دولتی و مجموعه‌ها و تشکل‌های مردمی برداشتیم. توزیع محتوا و محصولات زندگی با آیه‌ها با همکاری کنش‌گران دینی و مبلغان و نیز فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی در سطح گسترده انجام گرفت که با توجه به استقبال مطلوب مردم، چهارمحال و بختیاری در میان سایر استان‌ها به مقام دوم کشور دست یافت. در ماه رمضان گذشته بالغ بر ۱۶۰ هزار نفر یعنی ۱۷ درصد مردم ارتباط جدی با این نهضت ملی برقرار کردند، این تعداد از اهالی استان در محافل قرآنی ذیل نهضت زندگی با آیه‌ها مشارکت داشتند که مشخصات آنها نیز موجود است و این مهم فضای جدیدی را در حوزه فعالیت‌های قرآنی در استان ایجاد کرد که ثمره تلاش همه مجموعه‌ها بوده است.

* به موازات اجرای نهضت زندگی با آیه‌ها، در ماه رمضان گذشته طرح سفیران آیه‌ها نیز در استان اجرا شد، در این خصوص توضیح دهید؟

مراد از سفیران آیه‌ها، کنش‌گران و فعالان در عرصه برپایی محافل در طول ماه مبارک رمضان در جای‌جای استان بودند که البته تعداد بیشتری کنش قرآنی داشتند اما یا پرس‌لاین مربوط به این طرح را پر نکردند یا مشخصات آنها را نداریم. در این راستا، ۷۱ هزار و ۲۱۰ محفل قرآنی توسط قریب به ۲ هزار و ۸۷۸ سفیر آیه در طول ماه مبارک گذشته برگزار شد که آمار به تفکیک شهرستان‌ها موجود است و شهرستان‌های شهرکرد، بروجن و فلارد به ترتیب بیشترین تعداد محافل قرآنی را برگزار کردند.

از بالغ بر ۲ هزار و ۸۰۰ سفیر آیه در استان، ۵۵۱ سفیر از بین نوجوانان بودند که عمدتاً دختران هستند و استان ما از حیث محافل قرآنی نوجوانانه نیز رتبه چهارم کشور را کسب کرد. این کنش‌گران قرآنی طی مراسمی باشکوه در فرهنگسرای شهرکرد بعد از ماه رمضان مورد تجلیل قرار گرفتند و هدایای خود را با حضور حجت‌الاسلام تقی‌زاده، ریاست سازمان دارالقرآن کشور دریافت کردند.

* در خصوص مسیر پیش روی مرحله جدید نهضت زندگی با آیه‌ها در استان توضیح دهید؟

توفیق سازمان تبلیغات اسلامی این است که نهضت زندگی با آیه‌ها شناسنامه این نهاد شده و امسال نیز اجرای این نهضت هم در ایام مراسم معنوی اعتکاف و هم در ایام ماه مبارک رمضان در دستور کار قرار گرفته است.

در این راستا، محتواها، آثار و تألیفات ناظر به آیات منتخب این دور از نهضت زندگی با آیه‌ها رونمایی شد و در ایام اعتکاف نیز کتابچه «حالت پرواز» حاوی آیات منتخب در دستور کار قرار گرفته است که روحانی یا سفیر آیه به تلاوت و تدبر در این آیات در مراسم معنوی اعتکاف می‌پردازند. همین‌جا بار دیگر از تمام مجموعه‌های دولتی و مردمی دعوت می‌کنم که همچون سال گذشته پای کار بیایند و امسال نیز همراهی بسیار خوب دستگاه‌ها و نهادها را شاهد باشیم تا در سایه این هم‌افزایی، اجرای هر چه بهتر طرح و تقویت فضای قرآنی را در استان شاهد باشیم.

* اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان در حوزه نوجوانان چه اقداماتی داشته است؟

موضوع نوجوانی از سال‌های گذشته تا کنون مورد توجه سازمان تبلیغات اسلامی قرار گرفته و در این راستا بررسی مسائل نوجوانان، احصای نیازها و برپایی دوره‌های مختلف ویژه این قشر در دستور کار قرار گرفته و در مبحث هویت نوجوانی نیز کارهای خوبی انجام شده است.

اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان نیز در راستای این سیاستگذاری اقدام به تشکیل قرارگاه نوجوانی «نسل قاسم» کرد که یک شبکه تربیتی است و از چند سال گذشته تا کنون دوره‌ها، همایش‌ها و دورهمی‌های متعددی ذیل آن برگزار شده است که به بررسی نظام‌مسائل نوجوانان و مبحث هویت نوجوانی پرداخته‌اند. یکی از بخش‌های فعالیت قرارگاه نوجوانی استان «نوآوین» نام دارد و مجموعه نوجوانان پسر دهه هشتادی را شامل می‌شود که قصد دارند مانند شهید آوینی در عرصه رسانه و تولید محتوا گام بردارند که باتوجه به ضرورت و اهمیت مقوله رسانه و فضای مجازی و ضرورت ورود نوجوانان به این عرصه، کاری ارزشمند است.

شبکه دختران حاج قاسم استان چهارمحال و بختیاری نیز در لبیک به منویات مقام معظم رهبری چند سالی است که با جذب دختران نوجوان فعال و دغدغه‌مند به دنبال شناسایی و احصای دغدغه‌های اصلی و گره‌های ذهنی دختران جامعه و یافتن راهکار حل مسئله است و به ارائه دوره‌های آموزشی با محوریت الگوی دختر مسلمان ایرانی و طراحی زیست عفیفانه می‌پردازد. همچنین کارگروه‌های دختران حاج قاسم ذیل مقر دختران انقلاب در شهرستان‌ها شکل گرفته و بر مبنای گفته شهید سردار سلیمانی که «همان دختر کم‌حجاب دختر من است. دختر ما و شماست» فعالیت می‌کند. این مقر شروع به جذب دختران کرد که در حال حاضر بالغ بر ۱۵۰۰ دختر عضو این شبکه در سراسر استان هستند و بالغ بر پنج هزار دختر در برنامه‌های ما شرکت داشتند.

* در خصوص اقدامات حوزه بانوان توضیح بدهید؟

یکی از کارویژه‌های حوزه بانوان، بحث جوانی جمعیت است چرا که این موضوع در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نظام اسلامی و مورد تأکید جدی مقام معظم رهبری قرار گرفته است در همین راستا اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در راستای رسالت فرهنگی خود، سال گذشته اقدام به برگزاری دوره آموزشی تربیت مدرس جمعیت با محوریت بانوان کرد که ۶۰ نفر از بانوان فعال و کنش‌گر دینی و اجتماعی در این دوره‌های حضوری و مجازی شرکت داشتند. این بانوان پس از اخذ مدرک به کنش‌گری در حوزه جمعیت و فرزندآوری در جای‌جای استان پرداختند و مرحله جدید برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه گروه‌های هدف در شهرستان‌های مختلف به همت این بانوان نیز به تازگی آغاز شده و در حال اجرا است.

در حوزه بانوان می‌توان به پروژه‌های امیدآفرین فراوانی اشاره داشت که در حال اجرا بوده و جمعیت پرشماری از بانوان استان درگیر این برنامه‌ها هستند. از جمله می‌توان به برگزاری سلسله گفتمان‌های دینی در چهارمحال و بختیاری با حضور مبلغات بین‌الملل اشاره کرد که تا کنون در هشت مرحله برگزار شده و در مناسبت‌های مختلف اجرایی می‌شود.

همچنین پرداختن به موضوع مهم الگوی سوم زن مسلمان ایرانی در سلسله گفتمان‌های فرهنگی یا دوره‌های آموزشی «بانوی مجاهد» با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه از برنامه‌های ویژه و مهم در حوزه بانوان است که به همت امور بانوان و قرارگاه فرهنگی بانوان استان در دستور کار قرار گرفته است.

* فعالیت هیئات مذهبی در مناسبت‌های مختلف امسال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بالغ بر ۱۳۰۰ هیئت مذهبی ثبت شده در استان فعالیت دارند که جلسات متعددی در طول سال با هیئتی‌ها برگزار می‌شود؛ خادمان این مجموعه‌ها به صورت صد در صد مردمی و باوجود فراز و نشیب‌های مختلف، پای کار انقلاب و اسلام و مکتب اهل بیت (ع) هستند. هیئات مذهبی حتی در جریان تجاوز رژیم کودک‌کش صهیونی علیه ایران اسلامی که مقارن با عید غدیر بود پای کار ماندند و برنامه‌های غدیر را برگزار کردند. محافل عزای حسینی در ماه‌های محرم و صفر و نیز ایام سوگواری دهه فاطمیه امسال با شور و شکوه بیشتری در فضای حماسی برگزار شد.

در تکمیل این بحث خوب است به طرح ساماندهی مجالس ترحیم و انتقال این مراسم به مساجد و حسینیه‌ها و به موازات آن، سطح‌بندی مداحان ترحیم‌خوان اشاره کنم که از زمان آغاز اجرای این طرح در استان از اول آذرماه، حق‌الزحمه آنان نیز بر اساس سطح یک و دو پرداخت می‌شود. برای اجرای کامل و ثابت این طرح نیازمند همراهی و همت همگانی خصوصاً اهتمام خود مردم هستیم تا شاهد برپایی این مجالس به بهترین شکل در مساجد و حسینیه‌ها باشیم.