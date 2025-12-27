به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب رستمی آل خلیفه ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در ساوه اظهار کرد: ساخت واحدهای مسکونی برای کارگران می‌تواند از طریق واگذاری به شرکت‌های خصوصی، تشکیل تعاونی‌های کارگری یا اقدام مستقیم صنایع انجام شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: مقرر شد جلسات ماهانه برای پیگیری این موضوع برگزار شود تا جمع‌بندی واحدی حاصل شود و دغدغه مسکن کارگران به شکل کامل برطرف شود.

رستمی با اشاره به وضعیت طرح‌های ملی و استانی مسکن کارگری گفت: به دستور رئیس‌جمهور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملیات اجرایی احداث ۹۲ هزار واحد مسکونی کارگری در سطح کشور آغاز شده که بیش از ۸۰ هزار واحد آن مجوز دریافت کرده و عملیات فونداسیون و زیرساخت‌ها در حال انجام است، مابقی نیز در حال رفع مشکلات اجرایی هستند.

وی افزود: پس از این مرحله، شناسایی صنایع و کارگران فاقد مسکن در دستور کار قرار گرفت و تاکنون در پنج استان کشور از جمله کرمان، البرز و یزد کلنگ‌زنی برای بخشی از واحدها انجام شده و سایر پروژه‌ها نیز در قالب بسته‌های اقدام در حال پیگیری هستند.

رستمی تصریح کرد: هدف اصلی این اقدامات رفع دغدغه مسکن کارگران و ایجاد شرایط مناسب برای حضور آنان در صنایع است تا اشتغال پایدار و تولید ملی تقویت شود.

وی تأکید کرد: با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی و استانداری‌ها، برنامه‌ها به صورت منظم پیگیری خواهد شد تا کارگران کشور بتوانند صاحب مسکن شوند و صنایع نیز نیروی کار پایدار و مطمئن داشته باشند.‌