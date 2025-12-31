به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه آقاپور در نشست با فعالان اقتصادی هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر این استان با قدردانی از حضور و دغدغه‌های فعالان اقتصادی، افزود: همه مسائل و مشکلات مطرح‌شده در این جلسه از جمله اجرای قوانین مصوب، مسائل مرتبط با صادرات محصولات کشاورزی مانند خرما، مشکلات گمرکی، نرخ ارز و تسهیلات سیل‌زدگان پیگیری خواهد شد و از طریق دستگاه‌های مربوطه پاسخ لازم ارائه می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم برای توسعه هرمزگان تأکید و پیشنهاد کرد: مسئولان استان به همراه اتاق بازرگانی، یک «تقویم اقتصادی» برای هرمزگان طراحی کنند.

مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی ادامه داد: در این تقویم اقتصادی، باید برنامه‌های کوتاه‌مدت (۶ ماهه)، میان‌مدت و بلندمدت (دو تا سه ساله) با ذکر دقیق مسئول و زمان‌بندی اجرا تعریف شود. همچنین یک «تقویم فرصت‌های سرمایه‌گذاری» به عنوان پیوست آن تهیه شود تا برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به طور کامل شفاف باشد.

آقاپور بیان کرد: این اقدام تکلیفی برای همه دستگاه‌های اجرایی در استان خواهد بود و پیگیری مستمر بخش خصوصی می‌تواند دولت را برای اجرای به موقع برنامه‌ها ملزم کند.

وی در پاسخ به برخی مشکلات اجرایی مطرح‌شده در این نشست، قول داد پیگیری‌های لازم را از طریق مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه‌های اقتصاد و کشور انجام دهد.

وی افزود: در مورد طرح‌ها و لوایح مهم مانند برنامه هفتم توسعه، پیشنهادات استان از طریق نهاد ریاست جمهوری که در حال تدوین لایحه است، منتقل خواهد شد. همچنین برای مسائل فوری‌تر مانند مشکلات ارزی و گمرکی، جلسات ویژه‌ای با حضور نمایندگان استان و مسئولان ذی‌ربط در تهران برگزار خواهد شد.

مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به سفرهایش به استان‌های مختلف، توسعه صنایع تبدیلی غذایی را در استان‌های جنوبی کشور از جمله هرمزگان کمرنگ توصیف کرد و گفت: این صنایع می‌توانند ارزش افزوده بالایی ایجاد کنند.

آقاپور همچنین با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل مشکلات بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی اظهار کرد: راه نجات کشور، استفاده از مزیت نسبی و کاهش قیمت تمام‌شده با کمک فناوری و نوآوری است. باید جوانان خلاق و شرکت‌های دانش‌بنیان را در کنار خود حفظ و از آنان حمایت کنیم.

وی از همراهی مسئولان استانی و به ویژه فعالان اقتصادی قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود با همکاری همه‌جانبه، گام‌های مؤثری برای رفع موانع تولید و تجارت در هرمزگان برداشته شود.