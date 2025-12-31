به گزارش خبرنگار مهر، یاسر علی پناه صبح چهارشنبه در نخستین جلسه کمیته برنامهریزی اجرای طرح جامع ملی آموزش مهارتهای رقومی ویژه معلمان و دانشآموزان مدارس غیردولتی استان اظهار کرد: اجرای طرح ملی آموزش مهارتهای رقومی ویژه معلمان و دانشآموزان مدارس غیردولتی استان، نقش مهمی در توانافزایی حرفهای معلمان، تقویت مهارتهای فناورانه دانشآموزان و تحقق تحول پایدار آموزشی ایفا میکند.
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی کردستان، بیان کرد: این طرح با هدف توسعه شایستگیهای حرفهای معلمان در حوزه فناوریهای نوین بهویژه هوش مصنوعی و ارتقای کیفیت فرآیندهای یاددهی یادگیری برای دانشآموزان اجرا میشود.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح گامی مؤثر در راستای کاهش نابرابریهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی است، افزود: معلمان و دانشآموزان پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم مدارس غیردولتی استان جامعه هدف این برنامه آموزشی را تشکیل میدهند.
علیپناه ادامه داد: این طرح ملی توسط سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی، با همکاری معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و «مهارتکده خردبینا» بهعنوان مجری، در پنج گام طراحی و اجرا میشود.
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان با تشریح مراحل اجرای طرح گفت: گام نخست به آموزش و توانافزایی معلمان و دانشآموزان اختصاص دارد و در گامهای بعدی، شناسایی و انتخاب معلمان مجرب و دانشآموزان مستعد، برگزاری آموزشهای تخصصی و پروژهمحور و در نهایت، اجرای مرحله پایانی بهصورت رویدادی در قالب جشنواره و مسابقه پیشبینی شده است.
وی تصریح کرد: محتوای آموزشی این طرح برای معلمان در چهار مرحله شامل آموزش آنلاین، کارگاههای آموزشی و کاربردی آنلاین، اجرای پروژههای اختصاصی و آموزش حضوری ارائه میشود و برای دانشآموزان نیز سه مرحله آموزش برونخط (آفلاین)، آموزش برخط (آنلاین) و آموزش حضوری (کارگاهی) در نظر گرفته شده است.
علیپناه با تأکید بر پشتوانههای قانونی و اسنادی این طرح خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه در چارچوب اسناد بالادستی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، نقشه جامع علمی کشور و تفاهمنامه منعقده میان وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام میشود.
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان این طرح را گامی مهم در مسیر تحول دیجیتال نظام آموزشی دانست و افزود: آموزش و توانمندسازی معلمان در استفاده کاربردی از هوش مصنوعی در کلاس درس، یکی از نیازها و ضرورتهای اساسی نظام آموزشی امروز است.
وی در پایان تأکید کرد: در دنیای امروز، سواد رقومی تنها یک مهارت جانبی نیست، بلکه بخشی از سواد زندگی محسوب میشود و برای پیشرو بودن در عرصه آموزش، باید از مصرفکننده فناوری به خالق و هدایتگر آن تبدیل شویم.
