به گزارش خبرنگار مهر، یاسر علی‌پناه ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: دوازدهمین جشنواره نوجوان خوارزمی در سال تحصیلی جاری در مدارس غیردولتی دوره اول متوسطه استان در حال برگزاری است و تاکنون یک‌هزار و ۷۹۰ دانش‌آموز با ارائه طرح‌ها و خلاقیت‌های نوین در این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به ترکیب آماری شرکت‌کنندگان افزود: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، یک‌هزار و ۲۳۹ نفر دختر و ۵۵۱ نفر پسر هستند که ۷۶۱ نفر در پایه هفتم، ۵۲۰ نفر در پایه هشتم و ۵۰۹ نفر در پایه نهم تحصیل می‌کنند.

رئیس مدارس و مراکز غیردولتی کردستان با بیان اینکه این جشنواره با شعار «جشنواره ملی استعدادیابی نوجوان خوارزمی، رویدادی درون‌مدرسه‌ای» برگزار می‌شود، تصریح کرد: رویکرد این دوره بر مبنای استیم، فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی بوده و تمرکز اصلی آن بر مراحل مدرسه‌ای و منطقه‌ای است.

علی‌پناه جشنواره نوجوان خوارزمی را یکی از معتبرترین برنامه‌های ملی وزارت آموزش و پرورش دانست و گفت: این جشنواره با هدف شناسایی، پرورش و نمایش توانمندی‌های علمی، پژوهشی و مهارتی دانش‌آموزان برگزار می‌شود و نقش مؤثری در ترویج فرهنگ پژوهش، مشارکت‌جویی و نوآوری در نظام آموزشی دارد.

وی ادامه داد: رویداد فرهنگی آموزشی نوجوان خوارزمی فرصتی ارزشمند برای کشف و پرورش استعدادهای دانش‌آموزی در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی و پژوهشی است که در نهایت به ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و تربیت نسلی خلاق، مسئولیت‌پذیر و پژوهشگر منجر می‌شود.

رئیس مدارس و مراکز غیردولتی کردستان با اشاره به برگزاری جشنواره در ۱۳ محور متنوع بیان کرد: حوزه‌های تربیت و یادگیری، حکمت و معارف اسلامی، قرآن و عربی، زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ و هنر، سلامت و تربیت بدنی، کار و فناوری، علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، ریاضیات، علوم تجربی، زبان‌های خارجی، آداب و مهارت‌های زندگی و بنیان خانواده از جمله محورهای این جشنواره است.

وی تأکید کرد: این محورها در راستای تعمیق برنامه درسی و تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به‌ویژه تربیت تمام‌ساحتی دانش‌آموزان طراحی شده است.

علی‌پناه در پایان با اشاره به افزایش سطح رقابت در این جشنواره گفت: در یازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی، آثار ۳۶ دانش‌آموز از مدارس غیردولتی استان برگزیده شد که ۲۰ نفر رتبه اول، ۱۰ نفر رتبه دوم و ۶ نفر رتبه سوم را کسب کردند.