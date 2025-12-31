به گزارش خبرگزاری مهر، آئین سنگرسپاری مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری صبح امروز چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی و کشوری به میزبانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد برگزار میشود.
در این آئین که با حضور حجتالاسلام عزتزمانی، معاون فرهنگی و راهبری استانهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور و آیت الله کیوانی، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری برگزار همراه است، حجتالاسلام صالح آقابابایی به عنوان مدیرکل جدید معرفی میشود.
در این آئین هچنین از یک سال و نیم زحمات حجتالاسلام سیدابوالقاسم کاظمی، مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری قدردانی به عمل میآید.
